Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»

С 9 по 30 ноября 2023 года покупатели новостроек на Домклик смогут получить скидки до 10% от застройщиков в Зелёный день.

Чтобы купить квартиру со скидкой в период акции:

подайте заявку на ипотеку на Домклик, в СберБанк Онлайн или офисе Сбера;

забронируйте квартиру от застройщика: новостройки, которые участвуют в акции, помечены специальным значком «Зелёный день».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Зелёный день от Сбера превратился в добрую традицию — уже 6 лет каждый год к участию присоединяется все больше партнёров, предлагая значительные скидки. Это масштабная акция, приуроченная ко дню рождения Сбербанка. В этом году до конца ноября покупатели новостроек могут на сайте и в мобильном приложении Домклик выбрать квартиру со скидкой до 10%, ориентируясь на специальный значок "Зеленый день", и стать ее счастливыми обладателями в один клик».

Акция продлится с 00:00 9 ноября до 23:59 30 ноября 2023 года.

Что такое Зелёный день

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. В Зелёный день действуют выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многие другие. Умные устройства Sber можно купить с большими скидками.