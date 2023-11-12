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Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»

С 9 по 30 ноября 2023 года покупатели новостроек на Домклик смогут получить скидки до 10% от застройщиков в Зелёный день.

Чтобы купить квартиру со скидкой в период акции:

  • подайте заявку на ипотеку на Домклик, в СберБанк Онлайн или офисе Сбера;
  • забронируйте квартиру от застройщика: новостройки, которые участвуют в акции, помечены специальным значком «Зелёный день».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Зелёный день от Сбера превратился в добрую традицию — уже 6 лет каждый год к участию присоединяется все больше партнёров, предлагая значительные скидки. Это масштабная акция, приуроченная ко дню рождения Сбербанка. В этом году до конца ноября покупатели новостроек могут на сайте и в мобильном приложении Домклик выбрать квартиру со скидкой до 10%, ориентируясь на специальный значок "Зеленый день", и стать ее счастливыми обладателями в один клик».

Акция продлится с 00:00 9 ноября до 23:59 30 ноября 2023 года.

Что такое Зелёный день

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Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась. Из года в год банк и его партнёры готовят выгодные и полезные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. В Зелёный день действуют выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многие другие. Умные устройства Sber можно купить с большими скидками.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Зеленые дни 2023. Сбербанк устроит тотальную распродажу 9-17 ноября
Застройщики подарят уникальные скидки на квартиры в «Зелёный день»
Сбер предложит предпринимателям бесплатный эквайринг во время Зелёной недели для бизнеса
Впервые в Зелёный день Сбер предлагает специальные условия по сервисам защиты от мошенничества
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