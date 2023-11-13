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«Деревья не растут до небес». Аналитики БКС ожидают коррекцию на рынке акций

Особых драйверов роста российского рынка акций до конца года нет, считают аналитики БКС Мир инвестиций. Они прогнозируют коррекцию рынка на 10-15%.

– Российский рынок рос восемь месяцев подряд. И это рекорд за всю историю, но деревья не растут до небес, и коррекция напрашивается, – отмечает Вячеслав Абрамов в еженедельном шоу «Без плохих новостей».  – А вот, что послужит её драйвером, тут вопрос открытый. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на последней конференции сказала, что не исключает ещё одного повышения ставки в этом году. Возможно, рынок пока недооценивает действие ЦБ в плане жёсткой денежной кредитной политики.

Сейчас ярко-выраженной динамики у рынка нет, индекс Мосбиржи торгуется в диапазоне. Эксперт не исключает локальных выходов на 3320, и даже 3380 в моменте, но глобально всё-таки ожидает похода вниз, примерно 2800-2900 по индексу Мосбиржи.

Он рекомендует избавляться от бумаг, которые тянут портфель на дно. Среди аутсайдеров на краткосрочную перспективу, 3-4 месяца, он выделяет акции Сургутнефтегаза, Алроса, ФСК «Россети», МТС, ОГК-2 и Сегежи.

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– Если вы, наоборот, верите, что рынок в ближайшие 3-4 месяца вырастет и хотите закупиться, то можно присмотреться к следующим бумагам: первая тройка – это нефтяники – Лукойл, Роснефть и Татнефть. Эти акции поддерживают относительно слабый рубль и пока высокие цены на нефть, плюс ожидание дивидендов. Из газовых компаний привлекательно выглядит Новатэк. Один из основных катализаторов – скорый старт проекта Арктик СПГ-2, запуск ожидается в декабре. В целом, у Новатэка амбициозные планы по производству СПГ, поэтому мы с коллегами верим, что компания продолжит расти. Следующий фаворит – Мосбиржа. Ключевая ставка растёт – процентные доходы биржи тоже растут. Далее – Сбербанк. У него рекордная прибыль и дивиденды. Ждём публикацию стратегии компании в декабре. И завершает топ-7 краткосрочных лидеров HeadHunter. Компания показалась сильный результат за второе полугодие. Драйвером для бумаг сейчас является редамициляция.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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