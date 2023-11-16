Красивый, модный, современный. Вера Курочкина, Эн+, о том, каким станет Братск

«Человек, выходя за проходную завода, должен видеть хорошие дороги, красивые и уютные парки, чувствовать себя комфортно как дома, так и на улице», – считает заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+ Вера Курочкина. Накануне она побывала в очередной командировке в Братске, в котором знает уже каждый уголочек, хотя и живет за несколько тысяч километров. Как связаны Братск и брутальный мужчина? Зачем городу бренд и почему это важно? Что поможет остановить отток населения? Чем впечатляет проект РУСАЛ-квартала? На эти и другие вопросы она ответила Братской студии телевидения. SIA.RU выбрал самые яркие цитаты.

1. О развитии городов: «Важно мнение местных жителей»

– Выходя за пределы проходной, люди хотят увидеть хорошие дороги, уютные парки, комфортную городскую среду, которая позволяет проводить досуг цивилизованно, – говорит Вера Курочкина.

Устойчивое развитие территорий, по ее словам, – одна из важнейших задач для компании сегодня. Для того чтобы оценить уровень удовлетворенности жителей, несколько лет назад Эн+ совместно с РУСАЛом запустила рейтинг устойчивого развития городов.

– Братск занимает в нём 12 место, это середина. У нас есть понятная шкала оценки и соотношений того, что мы должны сделать, чтобы удовлетворенность наших сотрудников и жителей Братска была на высоком уровне.

По мнению Веры Курочкиной, важно не жить в отрыве от реальности, а постоянно сверять желания и представления о прекрасном с теми, для кого это делается.

– Мы давно поняли, что наши идеи должны встретить поддержку со стороны тех, на кого они направлены. Так появился формат постоянного диалога. На каждом предприятии энергетического и металлургического сегмента существуют рабочие и молодежные советы. Кроме того, мы создаем клубы из наиболее активных жителей городов – «PRO Иркутск», «PRO Братск», «PRO Красноярск». Задача очень простая – собрать общественное мнение всех неравнодушных к тому, что происходит в городе, выработать направления развития, конкретизировать их для поиска проектов.

2. О приоритетах: «Инфраструктура, медицина, образование»

Сделать все в одночасье невозможно, поэтому важно выбирать приоритеты. Так, исходя из постоянного диалога с местными органами власти, с жителями Братска, с сотрудниками компании, были обозначены ключевые направления для развития в этом городе.

– Во-первых, это инфраструктура. Во-вторых – здравоохранение. В период пандемии Эн+ построила ковидные госпитали, которые были очень востребованы. В течение ближайших двух-трех лет они будут перепрофилированы в зависимости от потребностей в медицине того или иного города. Еще одно важное направление – образование. Запущены специализированные программы как со средними, так и с высшими учебными заведениями. Не забываем мы и про культуру и спорт.

3. О бренде: «Братск похож на брутального мужчину»

Для качественного развития Братску нужен свой бренд, убеждена Вера Курочкина. В интервью она заявила, что Эн+ ждет от жителей северной столицы региона обратной связи, предложений, мнений о том, как можно идентифицировать город, какие яркие черты ему присущи.

– Бренд – это символика, узнаваемость. Это система идентичности, которая позволит нам сделать город привлекательным не только для жителей, но и для гостей, туристов. Например, судя по опросу наших сотрудников, Братск ассоциируется с брутальным мужчиной, целеустремленным, мужественным, невероятно красивым, с широкой сибирской душой. У других жителей города, скорее всего, свой взгляд. Как только мы определимся с брендом Братска, постараемся наполнить этот образ реальным содержанием за счет дополнительных проектов – культурных, спортивных, социальных.

4. О здоровье: «Сибири нужна передовая медицина»

Проблема здравоохранения – одна из ключевых в Братске, по мнению жителей. Поэтому Эн+ не ограничится перепрофилированием ковидных госпиталей: компания намерена инвестировать в создание передовой медицины в городе – от перинатального центра до стоматологических клиник.

– Очень важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна всем жителям. Поэтому мы делаем ставку на развитие многопрофильного учреждения «РУСАЛ медицинский центр». Комплектуем его самым современным оборудованием, которое позволит за счет диагностики выявлять любое заболевание на ранней стадии. Также мы планируем обеспечить всем необходимым оборудованием братские больницы №1 и №5.

Решает компания и острый для медицины кадровый вопрос, помогая с привлечением востребованных специалистов за счет дополнительных выплат, организации приезда, покупки жилья.

– Наверное, самое важное – создание современного перинатального центра в городе. Уже появилась вертолетная площадка, которая обеспечивает мобильность и скорость предоставления экстренных услуг. В планах компании – развитие детской медицины, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Из общения с жителями Братска мы также поняли, что одно из наиболее востребованных направлений в медицине – стоматология. Так что в ближайшие несколько лет наши инвестиции будут направлены на переоборудование стоматологических клиник.

5. О спорте: «Лыжи – это потрясающе»

Компания стремится к тому, чтобы в каждом городе, где присутствует Эн+, появился некий стандарт комфортной жизни, но дело в нюансах, говорит Вера Курочкина.

– В рамках наших клубов и общения с жителями выбираем приоритеты: если больница, то какая, если спортивные мероприятия, то какие. Например, в Братске – это лыжи.

Компания на протяжении семи лет развивает федеральную программу «На лыжи!», которая, с одной стороны, позволяет строить новые лыжные объекты, трассы и комплексы, а с другой – поддерживать и развивать тренерский состав.

– Я уверена, что лыжный спорт – самый демократичный и самый народный. А для Сибири, где восемь месяцев прохладно и снежно, это просто потрясающий вид спорта! Я росла тогда, когда в школе зимой мы два раза в неделю ходили на лыжах. Шапки надели – и вперед. Морозец, румянец! Мы хотим вернуть эту традицию, чтобы наши ребята в школе получали заряд позитивной энергии, наслаждались зимой и снегом. В Братске, надеемся, уже в этом году до десяти школ смогут погрузиться в волшебный мир лыжного спорта. Мы закупаем лыжное оборудование, готовим тренерский состав.

6. О городской среде: «Вандализм – наша боль»

Парки, детские площадки, места отдыха, ледяные городки – Эн+ реализует множество проектов по формированию комфортной среды в городах ответственности. Но в Братске компания столкнулась с беспрецедентным уровнем вандализма. Например, Парк металлургов, который появился всего пару лет назад, уже пришел в негодность.

– В первый же день после прилета из Москвы я отправилась с коллегами в этот парк. Скажу честно, это наша боль. Мы хотели сделать на заброшенном участке хороший парк, комфортное для отдыха городское пространство. Исходили из лучших мировых практик, наполнили его эстетикой, элементами современного ландшафта, добавили спорт, удобные детские площадки. Но получилось не то, что ожидалось. Парк находится в запущенном, удручающем состоянии. Мы не учли массу нюансов, один из которых для меня – огромнейшая загадка. Это беспрецедентный уровень вандализма. Полагаю, что Парк металлургов будет либо переделан, либо вовсе закрыт: не думаю, что добавление нескольких аттракционов что-то изменит.

Беспокоит Веру Курочкину и будущее новогоднего городка в Братске. Каждый год, начиная с лета, компания продумывает, что сделать в городе для создания новогоднего настроения, для того чтобы разделить ощущение праздника и волшебства с горожанами.

– Затем воплощаем концепцию в жизнь. Но такого уровня вандализма, который происходит с праздничными городками в Братске, нет нигде. Каждый год, будь то олени, световые туннели, Дед Мороз – все объекты под снос, – с досадой отмечает Вера Курочкина.

Тем не менее у компании не пропадает желание сделать Братск красивым и современным городом. Важно, по мнению Веры, чтобы и сами жители были заинтересованы в этом.

– Братск может быть потрясающим, модным, современным. Такие возможности есть, но мы не можем приставить к каждому объекту охрану или повесить камеру наблюдения. В борьбу с вандалами, считаю, должны включиться сами жители, местные власти. Важно не проходить мимо. Сфотографировать вандала, предать его публичной огласке – способов много. Главное – не оставлять это без внимания.

7. О мобильности: «Надо строить аэропорты»

Сокращение населения и отток жителей – еще одна болевая точка для Братска. Вера Курочкина считает, что нужно не только остановить эту тенденцию, но и переломить тренд – сделать так, чтобы Братск стал притягательным сибирским городом, привлекающим молодых специалистов для работы и жизни.

– Что для этого нужно? Инфраструктура, мероприятия культурного, спортивного значения, высокие стандарты здравоохранения, но самое главное – мобильность. Потому что молодежи важно иметь возможность проснуться утром и понять: «Сегодня я хочу поехать в Екатеринбург, потому что мне нужно встретиться с друзьями, послезавтра хочу оказаться в Тайшете, посмотреть, что происходит на алюминиевом заводе, а завтра у меня встреча с мамой в Красноярске». Мобильность – это ощущение, что ты часть огромной страны, огромной земли, связь с которой никогда не прерывается, – уверена Вера Курочкина.

Компания, по ее словам, намерена активно развивать мобильность. В этом году уже начались работы по масштабной реконструкции Братского аэропорта, новым инвестором которого в марте стала компания, входящая в структуру РУСАЛа. В планах – заняться реновацией и других транспортных узлов.

– У нас очень амбициозные планы по развитию целой сети аэропортов. В Братске, Иркутске, Тайшете и Усть-Илимске. Мы хотим, чтобы они стали мощными транспортными хабами с высоким уровнем сервиса и комфорта. Речь идет в первую очередь об организация теплого телетрапа, модернизации аэровокзалов с появлением в них уютных кафе, магазинов, мест для деловых встреч. Рассчитываем, что подарим Братску новый современный аэропорт в 2026 году, чтобы братчане смогли получать удовольствие от путешествий. Наша гордость – аэропорт в Красноярске, который, помимо всего прочего, оснащен еще и гостиницей.

8. О «зелёной экономике»: «Городу нужен чистый воздух»

Комфортная среда для проживания невозможна без чистого воздуха. Вопрос экологии исторически – один из главных для Эн+, которая не один год развивает направление «зеленой экономики».

– Цель – снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения выбросов CO2, – напомнила Вера Курочкина. – 80% алюминия производится на наших заводах с помощью гидроэнергетики – «зеленой энергетики». Это практически полная минимизация выбросов CO2.

Два года назад в рамках программы «Чистый воздух» компания объявили о масштабных планах по модернизации четырех ключевых заводов РУСАЛа, в том числе и Братского.

– В результате на месте существующего Братского алюминиевого завода поэтапно будут построены новые цеха на базе самой современной технологии производства алюминия РА550. Это собственная технологическая разработка РУСАЛа, которая снизит практически до нуля выбросы вредных веществ в атмосферу. Вместо 2000 электролизеров будет установлено 335 мощных установок. В итоге мы получим абсолютно новое современное производство, отвечающее не только высоким технологическим, но и экологическим стандартам. Планируется завершить модернизацию к 2031 году.

Масштабные обновления происходят и в энергетическом блоке компании. Для стабильной и безопасной работы энергообъектов реализуется масштабная инвестиционная программа «Новая энергия». В нее вложено порядка 36 млрд рублей.

– В рамках программы на Братской ГЭС из 18 колес 15 уже заменено, оставшиеся обновим до 2026 года. Все это позволит увеличить коэффициент выработки электроэнергии и повысить стабильность работы энергосистемы при любых условиях.

9. О кадрах: «Сокращать никого не собираемся»

Несмотря на модернизацию производства, компания не планирует сокращать персонал, заверила Вера Курочкина.

– Для нас это социальная ответственность, которая всегда в приоритете. Мы наоборот стремимся сделать все, чтобы специалисты никуда не уезжали, чтобы они выбирали города, где есть наши производства.

Более того, несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию, введение новых экспортных пошлин и необходимость продажи валютной выручки, компания решила поддержать трудовые коллективы и объявила об индексации заработной платы.

– За прошедшие полтора года это уже третье повышение зарплаты. Индексация коснется рабочего персонала, в среднем она составит от 7 до 12 % по нашему алюминиевому подразделению и будет представлять собой формат выплаты ежеквартальных премий. Первая такая выплата по новой индексации состоится в декабре 2023 года.

БрАЗ сегодня – один из самых привлекательных работодателей в стране, считает Вера Курочкина.

– Это огромная семья с большим набором социальных, спортивных, культурных, благотворительных и волонтерских проектов. Мне кажется, круто жить в коллективе, в котором происходят постоянные динамичные позитивные изменения. Плюс, очень достойная заработная плата, страховка, социальный пакет, возможность двигаться как по горизонтали, так и по вертикали, пробовать свои силы на других предприятиях Эн+ в других регионах.

10. О РУСАЛ-квартале: «Впечатляет! Такого нет нигде»

Для сотрудников компания Эн+ делает, действительно, немало. Один из важнейших проектов в Братске – строительство жилого комплекса «РУСАЛ-квартал». Во время командировки Вера Курочкина побывала на стройке.

– Братск – абсолютный пионер, проект продвигается опережающими темпами, что впечатляет. Думаю, скоро мы объявим о продаже квартир. И я искренне завидую тем, кто станет первыми покупателями и жителями пяти домов РУСАЛ-квартала. Такого нет нигде. Это будет город в городе со всей необходимой инфраструктурой.

Дворы без машин, весь транспорт под землей, спортивный зал, магазины, кафе – спускаясь вниз, ты получаешь весь комплекс услуг, не выходя за пределы своего жилого комплекса. Мне очень бы хотелось, чтобы со временем весь Братск превратился в один классный РУСАЛ-квартал с той современной инфраструктурой для жизни, которую мы создаем. Поверьте, мы вложили в него душу.

Что волнует братчан

3 вопроса Вере Курочкиной от зрителей

Задать свои вопросы заместителю генерального директора Эн+ во время телеэфира могли и зрители. Горожан, как оказалось, интересуют самые разные темы – от уровня воды в Братском водохранилище до перспектив гастрономического фестиваля.

1. Кто управляет энергетикой Сибири и РУСАЛом?

– Хочу успокоить братчан, жителей Сибири и всей страны: энергетика России находится в надежных руках федерального министерства, которое очень пристально следит за всем, что происходит на каждом объекте и предприятии.

Да, в совете директоров Эн+ есть представители иностранных государств, иностранных компаний. В 2018 Эн+, как большинство крупных российских корпораций, разместила свои акции на Лондонской бирже, став публичной компанией: это был один из эффективных источников привлечения капитала, необходимого для развития. Наличие иностранных представителей в совете директоров – вполне себе распространенная практика, является одной из наилучших практик стандарта корпоративного управления в крупной корпорации.

2. Что происходит с уровнем воды в Братском водохранилище?

– Мы так же, как и жители Братска, разделяем эту тревогу. То, что происходит со стихией, а вода – это стихия, безусловно, вызывает абсолютно оправданные волнения. Все, что касается уровня водоемов в России, регулирует Федеральное агентство водных ресурсов. Именно оно определяют уровень воды в том или ином водоеме, а сотрудники Братской ГЭС четко соблюдают инструкции и указания агентства.

К сожалению, все мы в течение последних нескольких лет являемся свидетелями небывалых климатических изменений. Можем ли мы влиять на этот процесс? Боюсь, что нет. И здесь нужно быть абсолютно откровенными. Можем ли мы сделать так, чтобы воздействие подобного рода подъемов воды приводило к наименьшим последствиям? Важный вопрос. Нам тоже очень дорог пляж, к которому привыкли братчане. Считаем, это еще один аспект для совместной работы. Эн+ рад объявить грантовый конкурс на идею и решение, которое позволит нам минимизировать ущерб и воздействие на берега, независимо от поднимающегося и опускающегося уровня водоемов.

3. Будет ли новый гастрономический фестиваль в Братске?

– Фестивали – очень востребованный формат. Организуя гастрономическое событие в Братске, мы надеялись, что это будет праздник, но то, что на наш фестиваль еды придут пять тысяч братчан, конечно, превзошло все наши ожидания. Мы понимаем, что в Братске не хватает таких крупных культурных событий, и на следующий год запланировали большой трехдневный фестиваль, который будет состоять из разных секций.

Прежде всего, мы привезем фестиваль «Золотая маска» и покажем спектакль. Помимо этого, у нас будет огромный книжный фестиваль: для общения с братчанами привезем самых востребованных, популярных писателей, устроим обсуждение их творчества. Ну и, конечно, большой фестиваль еды. Это будет классный праздник, от которого все жители Братска и мы, как организаторы, получим огромное эстетическое удовольствие. Так что очень скоро начнем готовить фестиваль вместе с горожанами.

Эн+ – крупнейший в России производитель чистой энергии и низкоуглеродного алюминия, основанный Олегом Дерипаской. Сегодня под этим брендом работают мощные ГЭС, крупные ТЭЦ, тепловые сети. Будучи крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая, входящая в Эн+ компания РУСАЛ является 1 из 10 мировых алюминиевых компаний. Установленная мощность всех гидроэлектростанций холдинга – более 15 гигаватт. Эн+ вырабатывает около 8% всего электричества России. В Эн+ и РУСАЛе работают 90 тысяч человек.