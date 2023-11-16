Где в Иркутске можно открыть вклад под 15-18% годовых?

Главным экономическим событием конца октября стало повышение ключевой ставки Банка России до 15%. Консенсус-прогноз предполагал ее рост до 14%. На этом фоне ожидаемо банки поспешили поднять ставки по депозитам до максимального в этом году уровня.





Какие банки подняли ставки по вкладам?

Об изменении ставок по депозитам объявили практически все банки, некоторые ввели новые продукты в свои линейки. Портал SIA.RU собрал самые интересные предложения для вкладчиков, которые сделали кредитные организации с начала ноября.

Солид Банк: 18.5%

Одну из самых высоких ставок на рынке предложил Солид Банк. Ставка 18,5% предлагается по вкладу "Детский". Напомним, что данный вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица; минимальная сумма по вкладу составляет 5000руб., срок вклада – 3 года (1096 дней).

ВТБ: 16%

Со 2 ноября изменение ставок по вкладам произошло в крупнейшем банке страны – в ВТБ. В среднем рост ставок составил 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых.

Свой Банк: 15.5%

С 3 ноября Свой Банк повысил ставки до 15,5%. Максимальная ставка установлена по «Своему Вкладу промо»: 15,03% годовых (с учетом капитализации — 15,50%) при условии размещения денежных средств на срок 181 день. «Свой Вклад промо» открывается на сумму от 300 000 рублей. Максимальный размер — 10 млн рублей. Ставки по депозиту без учета капитализации находятся в диапазоне 9,92-15,03% годовых (эффективная ставка — 11,5-15,5%).

АТБ: 15%

Азиатско-Тихоокеанский банк предложил 15% по вкладу «Добро пожаловать» сроком 182 дня. Ставка будет действовать первые 90 дней, а начиная с 91 дня составит 12%. Начальная сумма – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 3 месяца. При этом предложение действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.

РСХБ: 15%

С 3 ноября Россельхозбанк увеличил доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный». Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 15% годовых при размещении средств на 3 года. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы).

Цифра Банк: 15%

Также до 15% повысил ставки «Цифра Банк». Максимальная ставка предлагается по вкладу «Аукционный-Прайвет».

Банк Открытие: 14,5%

Со 2 ноября увеличил ставки по всей линейке вкладов банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Повышение на годовом сроке составило до 5 процентных пунктов. А максимальная доходность предлагается для новых сбережений, по шестимесячному и годовому вкладу «Первый» с выплатой процентов в конце срока она составляет 14,5% годовых. Ставка при размещении средств на три месяца достигла 14%.

Банк Солидарность: 14,4%

Банк Солидарность сообщил о запуске нового вклада «Солидарность. Выгодный» с максимальной ставкой до 14,4 % годовых на срок 91 день. Минимальная сумма для открытия вклада - 100 000 рублей. Вклад можно пополнять первые 30 дней.

Реалист Банк: 14%

До 14% c 1 ноября повысил ставки Реалист Банк. Максимальная доходность предлагается по вкладу «Универсальный» при размещении на 181 день. Минимальная ставка вклада — 8% годовых при сроке размещения в 1095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Без возможности снятия или пополнения.

Банк Приморье: 13.5%

Банк «Приморье» предложил новый вклад «Свой дракон» под 13,5%. Срок вклада: 91 и 181 день, минимальная сумма: 100 000 руб. Пополнение вклада возможно в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия вклада. Выплата процентов по окончанию срока действия вклада. Вклад могут открыть зарплатные клиенты банка и пенсионеры.

Что дальше?

Cтавки по депозитам могут продолжить рост. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает еще одного повышения ставки в этом году. По прогнозам, высокая ключевая ставка будет сохраняться и в первом квартале 2024 года, а это значит, что у вкладчиков есть время для выбора подходящих предложений. «Для максимально консервативного инвестора выбор в пользу вклада – не самая плохая стратегия на пике роста процентных ставок в экономике», – резюмируют эксперты.

Учитывая,что, как правило, высокие ставки банки предлагают для крупных сумм вклада и для особой категории вкладчиков, портал SIA.RU подготовил топ лучших вкладов с максимально высокой доходностью, для которых использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 15 ноября 2023 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

(Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей)