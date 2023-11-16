Где в Иркутске можно открыть вклад под 15-18% годовых?

Главным экономическим событием конца октября стало повышение ключевой ставки Банка России до 15%. Консенсус-прогноз предполагал ее рост до 14%. На этом фоне ожидаемо банки поспешили поднять ставки по депозитам до максимального в этом году уровня.
Какие банки подняли ставки по вкладам?
Об изменении ставок по депозитам объявили практически все банки, некоторые ввели новые продукты в свои линейки. Портал SIA.RU собрал самые интересные предложения для вкладчиков, которые сделали кредитные организации с начала ноября.
Солид Банк: 18.5%
Одну из самых высоких ставок на рынке предложил Солид Банк. Ставка 18,5% предлагается по вкладу "Детский". Напомним, что данный вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица; минимальная сумма по вкладу составляет 5000руб., срок вклада – 3 года (1096 дней).
ВТБ: 16%
Со 2 ноября изменение ставок по вкладам произошло в крупнейшем банке страны – в ВТБ. В среднем рост ставок составил 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых.
Свой Банк: 15.5%
С 3 ноября Свой Банк повысил ставки до 15,5%. Максимальная ставка установлена по «Своему Вкладу промо»: 15,03% годовых (с учетом капитализации — 15,50%) при условии размещения денежных средств на срок 181 день. «Свой Вклад промо» открывается на сумму от 300 000 рублей. Максимальный размер — 10 млн рублей. Ставки по депозиту без учета капитализации находятся в диапазоне 9,92-15,03% годовых (эффективная ставка — 11,5-15,5%).
АТБ: 15%
Азиатско-Тихоокеанский банк предложил 15% по вкладу «Добро пожаловать» сроком 182 дня. Ставка будет действовать первые 90 дней, а начиная с 91 дня составит 12%. Начальная сумма – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 3 месяца. При этом предложение действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.
РСХБ: 15%
С 3 ноября Россельхозбанк увеличил доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный». Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 15% годовых при размещении средств на 3 года. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы).
Цифра Банк: 15%
Также до 15% повысил ставки «Цифра Банк». Максимальная ставка предлагается по вкладу «Аукционный-Прайвет».
Банк Открытие: 14,5%
Со 2 ноября увеличил ставки по всей линейке вкладов банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Повышение на годовом сроке составило до 5 процентных пунктов. А максимальная доходность предлагается для новых сбережений, по шестимесячному и годовому вкладу «Первый» с выплатой процентов в конце срока она составляет 14,5% годовых. Ставка при размещении средств на три месяца достигла 14%.
Банк Солидарность: 14,4%
Банк Солидарность сообщил о запуске нового вклада «Солидарность. Выгодный» с максимальной ставкой до 14,4 % годовых на срок 91 день. Минимальная сумма для открытия вклада - 100 000 рублей. Вклад можно пополнять первые 30 дней.
Реалист Банк: 14%
До 14% c 1 ноября повысил ставки Реалист Банк. Максимальная доходность предлагается по вкладу «Универсальный» при размещении на 181 день. Минимальная ставка вклада — 8% годовых при сроке размещения в 1095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Без возможности снятия или пополнения.
Банк Приморье: 13.5%
Банк «Приморье» предложил новый вклад «Свой дракон» под 13,5%. Срок вклада: 91 и 181 день, минимальная сумма: 100 000 руб. Пополнение вклада возможно в течение 30 дней с даты, следующей за датой открытия вклада. Выплата процентов по окончанию срока действия вклада. Вклад могут открыть зарплатные клиенты банка и пенсионеры.
Что дальше?
Cтавки по депозитам могут продолжить рост. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает еще одного повышения ставки в этом году. По прогнозам, высокая ключевая ставка будет сохраняться и в первом квартале 2024 года, а это значит, что у вкладчиков есть время для выбора подходящих предложений. «Для максимально консервативного инвестора выбор в пользу вклада – не самая плохая стратегия на пике роста процентных ставок в экономике», – резюмируют эксперты.
Учитывая,что, как правило, высокие ставки банки предлагают для крупных сумм вклада и для особой категории вкладчиков, портал SIA.RU подготовил топ лучших вкладов с максимально высокой доходностью, для которых использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 15 ноября 2023 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
(Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей)
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Доп-но
|Вклад на сайте банка
|На СИА
|1
|Альфа-Банк
|Альфа-Вклад. Максимальный
|15
|от 50 000
|36 мес
|Еже-месячно
|Нет / Нет
|С капита-лизацией. Для всех клиентов
|alfabank.ru
|sia.ru
|2
|Банк УРАЛСИБ
|Доход
|14,51
|от 1 000 000
|36 мес
|Еже-месячно
|Нет / Нет
|С капита-лизацией. Для всех клиентов
|uralsib.ru
|sia.ru
|3
|Банк Открытие
|Первый
|14,5
|от 50 000
|6 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|open.ru
|sia.ru
|4
|Банк Солидарность
|Солидарность. Выгодный
|14,1
|от 100 000
|3 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|-
|solid.ru
|sia.ru
|5
|Примсоцбанк
|Надежный (онлайн)
|14,1
|от 10 000
|6 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|pskb.com
|sia.ru
|6
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|АТБ. Вклад Онлайн (без пополнения и снятия)
|13,6
|от 5 000
|6 мес
|Еже-месячно
|Нет / Нет
|-
|atb.su
|sia.ru
|7
|Россельхозбанк
|Премиум Доходный (онлайн)
|13,55
|от 500 000
|9 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|rshb.ru
|sia.ru
|8
|ПСБ Банк
|Мой доход
|13,5
|от 10 000
|6 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|-
|psbank.ru
|sia.ru
|9
|РЕАЛИСТ БАНК
|Надежный
|13,5
|от 100 000
|36 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|realistbank.ru
|sia.ru
|10
|Байкалкредобанк
|Почетный клиент
|13
|от 500 000
|3 мес
|Еже-месячно
|Да / Нет
|-
|baikalcredobank.ru
|sia.ru