ПСБ получил награду Investment Leaders за обслуживание состоятельных клиентов

ПСБ Благосостояние, инвестиционное подразделение группы ПСБ, стало лауреатом премии Investment Leаders-2023 в номинации «Лучшая сервисная модель обслуживания состоятельных клиентов», подтвердив сильные позиции на рынке коллективных инвестиций и управления капиталом.

Профессиональное жюри высоко оценило новую сервисную модель обслуживания состоятельных клиентов группы ПСБ, которая обеспечивает индивидуальные инвестиционные решения для любого клиента, позволяя ему получить максимальную доходность. В рамках сервисной модели клиенты получают полный спектр услуг - от брокерского обслуживания и индивидуального доверительного управления до инструментов финансового планирования, в том числе по вопросам наследования и структурирования капитала, управления недвижимостью, ценными бумагами и нематериальными активами, а также привлечения финансирования для реализации бизнес-проектов.

«Мы внимательно изучаем потребности и финансовые цели каждого клиента и формируем индивидуальные решения, которые позволяют кратно увеличить доходность инвестиционного портфеля и в конечном итоге более эффективно управлять активами и личным состоянием. Доходность портфеля состоятельного клиента, как правило, зависит не только от инвестиционной составляющей, но и от налоговых преференций, необходимого сокращения издержек и диверсификации сбережений в условиях меняющейся экономики, а также от надежной защиты инвестиций. Все эти факторы влияют на финансовый результат и могут дать существенную прибавку к итоговой доходности, получаемой частным инвестором. Мы рады, что высокие стандарты клиентского сервиса и сильная экспертиза команды ПСБ Благосостояние были отмечены профессиональным сообществом», - сказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

СПРАВКА:

ПСБ Благосостояние - комплексная экосистема инвестиционных продуктов и услуг для частных клиентов в составе группы ПСБ, включает в себя полный комплекс финансовых услуг - брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, инвестиции в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и др.

Investment Leaders AWARD – ежегодная национальная премия достижений в области рынка инвестиций и частного капитала. Победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества финансовой отрасли.