Средняя выплата по ОСАГО составила 100 тыс. рублей в октябре

За год он вырос на 22,4%. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. При этом средняя премия немного снизилась. Если в I квартале 2023 года она составляла 7943 рублей, то по итогам 10 месяцев она достигла 7803 рублей.

Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев составила 131,1 млрд рублей. Количество заключенных договоров составило 34,4 млн договоров. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 268,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года средний размер выданных автокредитов составил 1,56 млн руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в октябре 2023 года вырос еще существеннее – на 47,1% (в октябре 2022 года – 1,06 млн руб.).

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».