200 тыс. рублей выплатят мобилизованным из Иркутской области

Единовременную выплату получат те, кто заключил контакт с 1 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Считаю необходимым продолжить единовременные выплаты, тем кто заключил контракт с Министерством обороны с 1 сентября 2023 года и продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Наш долг и обязанность – поддержать военнослужащих и их семьи, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Выплаты будут предоставляться по спискам от войсковых частей Министерства обороны РФ, направленных в управление губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе.

Напомним, что в 2022 году жители региона, призванные на военную службу по мобилизации, получали единовременные выплаты по 100 тысяч рублей.