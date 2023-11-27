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200 тыс. рублей выплатят мобилизованным из Иркутской области

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Единовременную выплату получат те, кто заключил контакт с 1 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Считаю необходимым продолжить единовременные выплаты, тем кто заключил контракт с Министерством обороны с 1 сентября 2023 года и продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Наш долг и обязанность – поддержать военнослужащих и их семьи, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Выплаты будут предоставляться по спискам от войсковых частей Министерства обороны РФ, направленных в управление губернатора и правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе.

Напомним, что в 2022 году жители региона, призванные на военную службу по мобилизации, получали единовременные выплаты по 100 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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