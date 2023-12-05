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Активность работодателей в Иркутской области выросла на 36% по итогам ноября

Служба исследований hh.ru проанализировала на каких специалистов в Иркутской области заметнее всего вырос спрос в ноябре этого года.

Спрос на рынке труда в Иркутской области продолжает расти: по итогам ноября этого года количество вакансий, открытых работодателями, выросло на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом текущие темпы прироста вакансий в регионе отстают от среднероссийских показателей (+45%) и средних по Сибири (+40%).

Среди регионов Сибирского ФО самый мощный рост спроса на персонал зафиксирован в Новосибирской области (+51% в ноябре 2023 к ноябрю 2022), наиболее низкие показатели – в Кузбассе и Омской области (по +34%).

Каких специалистов стали искать чаще, чем год назад

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Сильнее всего у иркутских работодателей в ноябре этого года выросла потребность в специалистах из сферы «Автомобильный бизнес»: объем открытых вакансий для мастеров по ремонту автомобилей вырос на 77% относительно ноября 2022. Кроме того, всплеск спроса зафиксирован на HR-специалистов (+55%), кадры для розничной торговли (+51%), административный персонал и маркетологов (по +48%).

Самые востребованные специалисты

Самыми востребованными специалистами в регионе, для которых было открыто наибольшее количество предложений о работе в ноябре, стабильно остается рабочий персонал (на него приходится 29% вакансий от всего объема предложений о работе в Иркутской области), а также специалисты из сфер «Строительство, недвижимость» (20%), «Продажи, обслуживание клиентов» и Производство, сервисное обслуживание» (по 19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (18%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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