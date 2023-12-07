Как защитить сбережения от инфляции?

Один из основных факторов, влияющих на инфляцию, – ослабление курса рубля к доллару. Во многом это связано с тем, что у россиян скопилось большое количество средств на депозитах – так люди пытались сберечь свои деньги в 2022 году, откладывая значительную часть накоплений на покупку товаров длительного потребления. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Как только россияне стали активно приобретать автомобили, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи, спрос на импортную продукцию существенно вырос. Это и привело к росту цен. Как следствие – компаниям необходимо покупать новые товары взамен проданных, что приводит к росту импорта, удешевлению рубля и, как контрмера против последнего, к повышению ключевой ставки со стороны ЦБ.

Что будет с ценами

Люди продолжают покупать товары длительного пользования, что и давит на цены. Но по мере того, как спрос на такие товары будет удовлетворен, рост цен должен замедлиться.

Период высоких ставок продлится до тех пор, пока ЦБ не увидит стабилизацию в инфляции и тратах населения. Ещё одно важное условие для снижения ключевой ставки – стабилизация инфляционных ожиданий. Это значит, что люди должны перестать ожидать увеличения темпов роста цен.

Могут ли инвестиции защитить стоимость сбережений

Акции. Как правило именно акции считаются классическим инструментом защиты от инфляции. Деньги теряют цену, но бизнес у компании остаётся прежним. Он просто переоценивается в рублях с учетом роста денежной массы. В действительности на стоимость активов компании влияет множество факторов: от макроэкономических до результатов финансовой отчетности. Например, её позиции могут пошатнуться в результате падения курса рубля, возникновением проблем с импортом сырья или рынками сбыта – все это снижает стоимость акций. К тому же инфляция на разные сектора действует по-разному.

Индекс Мосбиржи по большей части отыгрывает рост потребительских цен. Его основу составляют в первую очередь экспортёры. Они, как правило, выигрывают от снижения курса рубля, поэтому одним из вариантов защиты от инфляции может стать покупка акций компаний – сырьевых экспортёров (нефть, газ, металлургия), которые зависят в основном от внешней ценовой конъюнктуры.

Хуже переносят инфляцию акции растущих компаний, в том числе IT-сегмента. Они, как правило, не платят дивиденды и их инвесторам приходится ориентироваться на будущие денежные потоки, которые дисконтируются по более высокой ставке. Повышение ключевой ставки приводит к переоценке и будущих дивидендов: акции растущей компании становятся дешевле. И чем позже компания начнёт выплачивать дивиденды, тем меньше ценятся её акции. Поэтому в кризисные времена IT-компании становятся менее привлекательными с точки зрения инвестиций по сравнению с добывающим сектором.

Облигации. Если ЦБ повышает ставку, то доходность ваших облигаций к погашению скорее всего тоже подрастет. В то же время для классических облигаций повышение ставки ведет к снижению их стоимости. Лучше владеть очень короткими облигациями, которые гасятся через квартал или месяц после увеличения ставки. Также интересными являются сейчас долговые бумаги с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке и ставкам денежного рынка, а также первичные размещения облигаций эмитентов хорошего кредитного качества. Если предположить ситуацию, когда инфляция продолжает расти, а ЦБ не повышает или в незначительной мере повышает ставку, имеет смысл рассмотреть к покупке так называемые «линкеры», ОФЗ с номиналом, индексируемым на уровень роста ИПЦ.

Наличная валюта. Разумно иметь валютную диверсификацию своих накоплений, но хранить валюту в физических деньгах нет смысла. Такой инструмент, как замещённые облигации, даёт более высокую доходность, чем деньги «под подушкой». Например, существуют замещенные облигации с доходностью 7% годовых в валюте и даже выше.

Чтобы купить замещённые бонды, нужно обменять доллары на рубли и положить их на свой брокерский счет. Второй вариант – купить паи ПИФа. Во втором случае покупатель получает не только корзину замещённых облигаций, но и профессиональное управление портфелем бумаг. А паи фонда при желании можно погасить, по сути, в любой момент (если речь идет об ОПИФ).

Недвижимость. На недвижимости можно заработать, но это низколиквидный инструмент. Квартиру сложно выгодно продать, если у вас нет экспертизы в оценке жилплощади. Кроме того, приобретение жилья почти всегда связано с большим количеством дополнительных вложений, в том числе в ремонт и дальнейшее обслуживание (покупка мебели, оплата коммунальных услуг и налогов). Да и порог входа в этот вид инвестиций для большинства населения остается достаточно высоким.

Золото. Из положительных моментов: скорее всего, цена на золото в этом году не сильно изменится. Но в 2024 году ожидается большая волатильность на мировых рынках, которая приведёт к изменениям цены, в т.ч. и на драгметаллы. В любом случае золото вряд ли будет расти в цене по 7% в год и сравняется в доходности с замещёнными облигациями. Кроме того, стоит помнить, что с этим активом немало и просто бытовых хлопот: нельзя просто купить слиток и хранить дома. Оно тяжелое, его надо держать в специальной капсуле, иначе оно окисляется. К тому же золотые слитки не приносят своим владельцам дивиденды.

Во что и в каких пропорциях вкладываться новичкам

Нашим клиентам мы обычно предлагаем сформировать портфель из акций, облигаций и замещённых облигаций. На начальном этапе пропорция активов примерно 50/30/20. А дальше – в зависимости от конъюнктуры рынка и взгляда управляющего на макроэкономическую ситуацию эти доли могут меняться для достижения максимального результата.