Сбер представил Стратегию 2026. Почему акции банка упали?

Сбербанк представил Стратегию развития до 2026 года, объявив, что приоритетом в эти 3 года будет развитие искусственного интеллекта нового поколения. Обыкновенные акции банка отреагировали падением на 4,3%. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, участники рынка не увидели новых драйверов для роста акций и решили зафиксироваться «по факту» свершившегося события, учитывая общерыночный негативный сентимент.

– У многих могли быть завышенные ожидания по поводу новой дивидендной политики, которая не сильно отличается от предыдущей и предполагает распределение среди акционеров 50% чистой прибыли, – подчеркнули аналитики БКС.

Основные тезисы Стратегии 2024-2026

• Об искусственном интеллекте



«Нашим приоритетом в эти 3 года будет развитие искусственного интеллекта нового поколения, – подчеркнул Герман Греф. – Наша задача привести к тому, чтобы мы могли принимать большинство решений с помощью ИИ». В будущем большинство решений должны осуществляться онлайн. Лучше — за секунды.

• О человекоцентричности

«Модель бизнеса компании должна стать человекоцентричной, а не клиентоцентричной, – заявил Греф. – Мы должны поставить на службу человека искусственный интеллект. Должна измениться бизнес-модель, в центре которой должен оказаться человек и его долгосрочные интересы <...>, а не его кошелек».

• О технологиях для решения повседневных задач

Первый зампред Сбера Кирилл Царев назвал основные аспекты для создания сервисов для отношений с клиентами. Управление настоящим — технологии для решения повседневных задач, которые есть у человека. Управление будущим — ассистент сможет обеспечить правильное целеполагание.

• О персональном менеджере для каждого

Сбер планирует создать персонального финансового менеджера — эта технология будет применима для каждого, не только премиального клиента. Он поможет разобраться в финансах клиента, показать его потенциал и т.д. Персональных помощников планируется создавать и в других сферах: образовании, медицине и т.д.

• О фокусах

Три ключевых фокуса работы с физлицами на горизонте ближайших трех лет: внедрение ИИ-помощника, культура неравнодушия и содействия клиентам, глубокое понимание контекста. Есть четвертый элемент — развитая экосистема не только Сбера, но и партнеров.

• О дивидендах

Сбер планирует направлять 50% прибыли на выплату дивидендов. Достаточность капитала ожидается выше 13,3%. Рентабельность капитала — выше 22%.

• О 2023

Сбер фиксирует самый высокий показатель прибыли компании по истечении 10 месяцев 2023 г. По истечении 12 месяцев это будет самый успешный год.

• О кредитах

Планируется выдавать 98% оборотных кредитов бизнесам за 7 минут.

Кредитование будет находиться под давлением из-за высоких ставок. При этом они стимулируют вклады. Ожидается, что приток средств через вклады в 2024 г. будет высоким, а в следующие 2 года будет снижаться.

• Об ипотеке

Сбер не видит пузыря на рынке ипотечного кредитования.

• О ВВП

Прогноз по росту ВВП РФ до 2026 г. – 1,2% в год. В 2025 г. ключевая ставка может снизиться до 8%.

• О доле

Сбер планирует увеличивать свою рыночную долю.

• Об инвестициях

За три года инвестиции в IT достигнут 450 млрд руб.

• О конкуренции

«Нам не нужна никакая ни монополия, ни олигополия. Нам нужна конкуренция», – резюмировал глава Сбера.

• О рисках

«Ключевой риск — геополитика. Сопоставимых рисков не вижу», – акцентировал Греф.