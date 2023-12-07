Долгосрочный ИИС появится в России с 2024 года

Инвестиционный инструмент одобрили в третьем чтении. Об этом пишет БКС Экспресс.

Максимальные сроки открытия ИИС-3 выглядят таким образом: 5 лет — при заключении договора в 2024–2026 гг., 6 лет — в 2027 г., 7 лет — в 2028 г., 8 лет — в 2029 г., 9 лет— в 2030 г.

Налоговый вычет по долгосрочным ИИС можно будет получить в сумме денежных средств, которые внес налогоплательщик в налоговом периоде на свой счет, а также в сумме положительного финансового результата.

При этом указанные налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тыс. руб. в год для внесения и не более 30 млн руб. в целом по договору для положительного финансового результата.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил о том, что доверие россиян банкам достигло максимума. Вклады есть у каждого третьего, шесть из десяти вкладчиков не боятся потерять свои сбережения. Россияне с хорошим материальным положением доверяли и доверяют банкам в два раза чаще, чем граждане с плохим материальным положением (61% против 30%).

Рост доверия россиян банкам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, стабилизация экономической ситуации в стране после финансового кризиса 2008 года и последующее восстановление финансовой системы создали достаточно благоприятную обстановку для банков и их клиентов. Во-вторых, банки самым активным образом развивают технологические решения и предлагают удобные онлайн-сервисы, что упрощает взаимодействие с клиентами и делает услуги более доступными и прозрачными. Это особенно актуально для молодежи, среди которой уровень доверия банкам особенно высок – 68% в группе до 25 лет доверяли и доверяют банкам.