Новости

Группа ВТБ запустила нефтетрейдинг для российских клиентов

Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия. ВТБ планирует предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры – это финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного «плеча» для покупки товаров, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию, определенную клиентом.

Кроме того, группа ВТБ будет создавать запасы нефтепродуктов и обеспечивать их хранение. Собственные запасы позволят предоставлять клиентам нефтепродукты в кратчайшие сроки, так как исключат время на их покупку на бирже или у производителя.

«Значительная структурная трансформация российской экономики и основных отраслей предполагает изменения и в работе с нашими крупными клиентами, открывает новые ниши, спрос на новые услуги. В частности, мы видим существенные изменения в функциональной организации нефтетрейдинга в России, зарождается локальный рынок, российские компании стали обеспечивать функции трейдеров-посредников, которые ранее выполняли западные компании. Накопленная экспертиза группы ВТБ по работе на товарно-сырьевых рынках, клиентская база, которая включает крупнейшие промышленные предприятия, и возможность предоставлять финансирование на оптимальных условиях – все это послужило основой для запуска нового для нас направления нефтетрейдинга», - отметил в ходе 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Группа ВТБ работает со всеми классами нефтепродуктов, основной спрос со стороны крупных клиентов приходится на дизельное топливо. География нового бизнес-направления включает все основные точки промышленного производства и транспортировки нефтепродуктов в России.

Со многими крупными клиентами ВТБ сотрудничает на протяжении нескольких лет, поэтому хорошо знает их потребности, особенности бизнеса и запросы, что дает возможность предложить наиболее оптимальные условия финансирования и структурирования сделки в соответствии с текущими целями и стратегическими планами клиента. Кроме того, финансовые возможности группы позволяют обеспечить более прозрачное ценообразование и выгодные условия кредитования.

По словам Виталия Сергейчука, сейчас на рынке существует большой спрос на подобные услуги и рост конкуренции в этом сегменте даст импульс для его дальнейшего развития, расширения линейки продуктов и услуг, новых решений, которые отвечают рыночным трендам и новым задачам бизнеса.

Осенью 2023 года группа ВТБ стала членом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, что открывает банку возможности для активного участия в торгах и приобретения нефтепродуктов. ВТБ рассчитывает уже до конца года закрыть первую сделку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Форум «Россия зовёт!», последние новости
ВТБ дал прогноз по развитию частных инвестиций до 2026 года
Потанин: иностранные инвесторы столько нам оставили, что только подбирай
Путин: Россию больше не назвать страной-бензоколонкой
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес