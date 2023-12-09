АТБ проводит акцию для корпоративных клиентов «Новогодний экспресс»

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Новогодний экспресс», которая пройдет с 1 декабря 2023 по 31 января 2024 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить экспресс-кредит со скидкой 15% от базовой ставки. Банк примет решение за 15 минут.

– Для участия в акции корпоративные клиенты должны оставить заявку на сайте АТБ. Кредит можно взять на сумму от 500 тысяч до 5 млн рублей сроком до 3-х лет. Ставка – от 20,1% годовых, – говорится в сообщении.

Подробности акции «Новогодний экспресс» – на сайте, у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-80-80.