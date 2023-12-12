Новости

Названы самые востребованные специальности в Иркутской области

Аналитики hh.ru, выяснили, какие специалисты на начало декабря вошли в топ-15 самых востребованных в Иркутской области, и для кого работодатели открывают сейчас наибольшее количество вакансий.

Самыми востребованными специалистами на начало декабря в Иркутской области стали водители: на долю вакансий для них приходится 8,1% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте – менеджеры по продажам (7%), на третьем – продавцы-консультанты и кассиры (6,7%). В целом по Сибирскому ФО лидерами по спросу со стороны работодателей оказались продавцы-консультанты.

Кроме того, в топ-15 специалистов, которых чаще всего ищут в Иркутской области, вошли машинисты (4,1%), повара (2,4%), электромонтажники (2,3%), разнорабочие и врачи (по 2,1%), бухгалтеры (2%), операторы call-центра и кладовщики (по 1,8%), автослесари, автомеханики и сварщики (по 1,6%), сервисные инженеры (1,5%) и инженеры-сметчики (1,4%).

Среди востребованных специалистов наиболее дефицитные – врачи (на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, при нижней границе нормы 4 резюме на вакансию), повара и автослесари (по 1,4) и электромонтажники (1,6).

Реже всего в Иркутской области работодатели искали специалистов по сертификации, казначеев, журналистов и методологов.

Топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области на начало декабря 2023

Специализация

Доля вакансий от всех в регионе

hh.индекс*

Водитель

8,1%

2,7

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

7,0%

2,7

Продавец-консультант, продавец-кассир

6,7%

2,2

Машинист

4,1%

2

Повар, пекарь, кондитер

2,4%

1,4

Электромонтажник

2,3%

1,6

Разнорабочий

2,1%

2,8

Врач

2,1%

0,9

Бухгалтер

2,0%

5,2

Оператор call-центра, специалист контактного центра

1,8%

2,7

Кладовщик

1,8%

3,5

Автослесарь, автомеханик

1,6%

1,4

Сварщик

1,6%

1,9

Читайте также:

Минтруд: безработные смогут брать подработки без потери пособия
11 декабря 2023
Когда сотрудники поглядывают на сторону. Как работодатели удерживают персонал
8 декабря 2023

Сервисный инженер, инженер-механик

1,5%

4,2

Инженер ПТО, инженер-сметчик

1,4%

2,8
* соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, при этом показателем нормы считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию, а показатели ниже означают дефицит кадров, выше – их профицит

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (456)


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес