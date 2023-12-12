Названы самые востребованные специальности в Иркутской области

Аналитики hh.ru, выяснили, какие специалисты на начало декабря вошли в топ-15 самых востребованных в Иркутской области, и для кого работодатели открывают сейчас наибольшее количество вакансий.
Самыми востребованными специалистами на начало декабря в Иркутской области стали водители: на долю вакансий для них приходится 8,1% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте – менеджеры по продажам (7%), на третьем – продавцы-консультанты и кассиры (6,7%). В целом по Сибирскому ФО лидерами по спросу со стороны работодателей оказались продавцы-консультанты.
Кроме того, в топ-15 специалистов, которых чаще всего ищут в Иркутской области, вошли машинисты (4,1%), повара (2,4%), электромонтажники (2,3%), разнорабочие и врачи (по 2,1%), бухгалтеры (2%), операторы call-центра и кладовщики (по 1,8%), автослесари, автомеханики и сварщики (по 1,6%), сервисные инженеры (1,5%) и инженеры-сметчики (1,4%).
Среди востребованных специалистов наиболее дефицитные – врачи (на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, при нижней границе нормы 4 резюме на вакансию), повара и автослесари (по 1,4) и электромонтажники (1,6).
Реже всего в Иркутской области работодатели искали специалистов по сертификации, казначеев, журналистов и методологов.
Топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области на начало декабря 2023
|
Специализация
|
Доля вакансий от всех в регионе
|
hh.индекс*
|
Водитель
|
8,1%
|
2,7
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
7,0%
|
2,7
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
6,7%
|
2,2
|
Машинист
|
4,1%
|
2
|
Повар, пекарь, кондитер
|
2,4%
|
1,4
|
Электромонтажник
|
2,3%
|
1,6
|
Разнорабочий
|
2,1%
|
2,8
|
Врач
|
2,1%
|
0,9
|
Бухгалтер
|
2,0%
|
5,2
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
1,8%
|
2,7
|
Кладовщик
|
1,8%
|
3,5
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,6%
|
1,4
|
Сварщик
|
1,6%
|
1,9
|
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Сервисный инженер, инженер-механик
|
1,5%
|
4,2
|
Инженер ПТО, инженер-сметчик
|
1,4%
|
2,8