Названы самые востребованные специальности в Иркутской области

Аналитики hh.ru, выяснили, какие специалисты на начало декабря вошли в топ-15 самых востребованных в Иркутской области, и для кого работодатели открывают сейчас наибольшее количество вакансий.

Самыми востребованными специалистами на начало декабря в Иркутской области стали водители: на долю вакансий для них приходится 8,1% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте – менеджеры по продажам (7%), на третьем – продавцы-консультанты и кассиры (6,7%). В целом по Сибирскому ФО лидерами по спросу со стороны работодателей оказались продавцы-консультанты.

Кроме того, в топ-15 специалистов, которых чаще всего ищут в Иркутской области, вошли машинисты (4,1%), повара (2,4%), электромонтажники (2,3%), разнорабочие и врачи (по 2,1%), бухгалтеры (2%), операторы call-центра и кладовщики (по 1,8%), автослесари, автомеханики и сварщики (по 1,6%), сервисные инженеры (1,5%) и инженеры-сметчики (1,4%).

Среди востребованных специалистов наиболее дефицитные – врачи (на одну вакансию для них приходится лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов, при нижней границе нормы 4 резюме на вакансию), повара и автослесари (по 1,4) и электромонтажники (1,6).

Реже всего в Иркутской области работодатели искали специалистов по сертификации, казначеев, журналистов и методологов.

Топ-15 самых востребованных специалистов в Иркутской области на начало декабря 2023

Специализация Доля вакансий от всех в регионе hh.индекс* Водитель 8,1% 2,7 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 7,0% 2,7 Продавец-консультант, продавец-кассир 6,7% 2,2 Машинист 4,1% 2 Повар, пекарь, кондитер 2,4% 1,4 Электромонтажник 2,3% 1,6 Разнорабочий 2,1% 2,8 Врач 2,1% 0,9 Бухгалтер 2,0% 5,2 Оператор call-центра, специалист контактного центра 1,8% 2,7 Кладовщик 1,8% 3,5 Автослесарь, автомеханик 1,6% 1,4 Сварщик 1,6% 1,9 Читайте также: Минтруд: безработные смогут брать подработки без потери пособия Когда сотрудники поглядывают на сторону. Как работодатели удерживают персонал Сервисный инженер, инженер-механик 1,5% 4,2 Инженер ПТО, инженер-сметчик 1,4% 2,8

* соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий, при этом показателем нормы считается диапазон 4 – 7,9 резюме на вакансию, а показатели ниже означают дефицит кадров, выше – их профицит