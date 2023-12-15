Экспорт по «Силе Сибири» сильно вырос. Что это значит?

С середины ноября 2023 года «Газпром» значительно нарастил объем поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, которое он сделал в ходе встречи с вице-президентом CNPC Хуаном Юнчжаном в Пекине.

– В этом году Газпром поставит 22,5 млрд куб. м газа, в 2024 г. — 30 млрд, а в 2025 г. выйдет на плато в 38 млрд. И хотя такая динамика ожидаема, столь быстрый рост экспорта в Китай как минимум умеренно позитивен для Газпрома, – считают эксперты БКС Мир инвестиций. – Ведь за два года компания потеряла большую часть поставок в Европу: с 175 млрд куб. м в 2021 г. до 85 млрд в 2022 г. и, возможно, 45 млрд в этом году.

Они добавляют, заметный прирост экспорта газа в Китай ожидается в 2024–2025 гг., поэтому, новость, что этот рост начался уже сейчас, может умеренно поддержать акции Газпрома.