Набиуллина: Безадресную программу льготной ипотеки надо завершать

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», – прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина повышение ставки на 100 б.п. до 16%.

Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной:

• Совет директоров ЦБ РФ в пятницу предметно рассматривал паузу и повышение ставки на 100 б.п. Вариант +200 б.п. был, но не изучался серьезно.



• «Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации — что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, что следующее заседание — опорное (16 февраля), когда мы будем обновлять наш прогноз».



• «Мы не ожидаем рецессии в следующем году. Вы знаете, наш прогноз, хотя мы его будем в феврале уточнять, предполагает рост от 0,5% до 1,5%, поэтому очень важно своевременно принимать решения по охлаждению избыточного спроса и по снижению инфляции».

• По оценке ЦБ, кредитный портфель банков в 2024 г. может вырасти на 5–10%, при этом прибыль составит 3,2–3,4 трлн руб.

• Безадресную программу льготной ипотеки надо завершать, программу семейной ипотеки можно продлить с уточнением параметров.



• ЦБ РФ поддерживает предложенные правительством меры по охлаждению льготной ипотеки, но основной эффект ждем от мер ДКП.



Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что поручит правительству проработать вопрос продления программы семейной ипотеки, срок действия которой истекает в июле 2024 года.