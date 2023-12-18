Теневой сектор помог смягчить санкционный удар по российской экономике

В серой зоне низкая регуляторная нагрузка, а адаптируется под внешнее воздействие подобный бизнес довольно быстро. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научную статью «Россия под санкциями: теневая экономика – фактор гибкости» от авторов Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ.

«Нередко правительство подсанкционной экономики терпимо относится к деятельности теневого сектора и даже несколько ослабляет контроль, чтобы помочь бизнесу обойти санкции и смягчить шок», – отмечают авторы в статье. Весной 2023 года в ответ на уход западных компаний в России легализовали так называемый параллельный импорт – разрешение на ввоз в страну отдельных брендов без согласия правообладателей, напомнили они.

В то же время теневая занятость может дорого обойтись: недополученные от нее налоги способны обострить дефицит бюджета, отмечают экономисты ВШЭ. Как ожидают в Минфине, недостача казны в 2023 году составит порядка 1% ВВП (порядка 1,5 трлн рублей). Так что у правительства есть стимулы для ограничения роста неформальной экономической активности, полагают авторы. «Известия» направили запрос в Минфин.

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