БКС: Cтавка 16% сохранится до июля

В пятницу, 15 декабря, ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. По мнению аналитиков БКС, регулятор близок к завершению цикла повышения ставок. Они ожидают, что ставка останется на высоком уровне до конца II квартала.

– Решение ЦБ совпало с прогнозами, – отмечают в своём обзоре эксперты БКС. – Консенсус закладывал, что ЦБ повысит ставку на 100 б.п. при небольшой вероятности как «ястребиного» шага, так и паузы. Регулятор, в свою очередь, выбирал между двумя вариантами: паузой и повышением до 16%. Банк России считает, что цикл повышения ставок приблизился к концу, но допускает дальнейшее ужесточение, если того потребует динамика инфляции.

Они добавляют, что высокая инфляция — главный аргумент в пользу еще одного повышения. В октября – ноябре средний уровень сезонно скорректированной аннуализированной инфляции (SAAR) составил 10%, причем в ноябре показатель вновь ускорился до 10,6%. По итогам года ЦБ ожидает инфляцию вблизи верхней границы своего октябрьского прогнозного диапазона (7,5%). Кроме того, сейчас регулятор ожидает, что рост ВВП в 2023 г. превысит 3%, тогда как раньше прогноз был 2,2–2,7%. Это говорит о перегреве экономики. Инфляционные ожидания остаются также на повышенном уровне, что усиливает давление на рост цен.

Тем не менее, ЦБ видит первые признаки охлаждения экономики за счет ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Замедляется кредитование физических лиц, а это указывает на будущее охлаждение спроса. О том же говорит и сокращение импорта в октябре – декабре. Стабилизация курса рубля также снижает инфляционное давление.

– Наш прогноз: ставка 16% сохранится до июля. <...> Мы считаем, что рост инфляции начнет устойчиво замедляться не ранее II квартала, в конце которого ЦБ может пойти на первое снижение ставки. Во II полугодии 2024 г. регулятор будет активнее снижать ставку, однако среднее значение за год тем не менее останется на уровне 14,1%. Вместе с тем мы считаем, что ЦБ не удастся достигнуть таргета по инфляции, и ИПЦ к концу 2024 г. снизится только до 5%, – резюмируют эксперты БКС.