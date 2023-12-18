«Ехать, возможно, будем быстро, но недолго» – Набиуллина о перегреве в экономике

«Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется. Далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго». Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала перегрев в российской экономике и необходимость повышения ключевой ставки.

Напомним, 15 декабря ЦБ повысил её до 16%. Высокая инфляция — главный аргумент в пользу повышения ставки. В октябре – ноябре средний уровень сезонно скорректированной аннуализированной инфляции (SAAR) составил 10%, причем в ноябре показатель вновь ускорился до 10,6%. Кроме того, рост ВВП в 2023 году превысит 3%, тогда как раньше прогноз был 2,2–2,7%. Всё это говорит о перегреве экономики. Инфляционные ожидания остаются также на повышенном уровне, что усиливает давление на рост цен. Аналитики считают, что ставка останется на высоком уровне до конца II квартала.