Иркутянин не угадал ни одного числа и выиграл суперприз от «Столото» – 24 млн рублей

Миллионер еще не обратился за выигрышем. Об этом рассказали в пресс-службе лотереи.

Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении «Столото». Интересно, что сибиряку удалось выиграть внушительный суперприз, не отгадав ни одного числа.

По правилам государственной лотереи «Все или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного. Розыгрыши проходят каждые 15 минут.