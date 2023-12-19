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Клиенты Альфа-Банка могут снимать и вносить наличные в банкоматах Почта Банка без комиссии

Клиенты Альфа-Банка смогут снимать и вносить наличные денежные средства без комиссии более чем в 4500 устройствах банкоматной сети Почта Банка, в том числе в самых отдаленных и небольших городах, где есть отделения Почты РФ.

Общая партнерская сеть банкоматов Альфа-Банка и действующих партнеров в настоящее время включает в себя 26,5 тысяч устройств в более чем 3 тысячах населенных пунктах по всей России.

«Для Альфа-Банка это объединение банкоматных сетей с Почта Банком — важный шаг в развитии бизнеса в самых удаленных уголках нашей страны, а для розничных клиентов — новые возможности и удобный сервис, которым можно пользоваться везде по стране», — отметила руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Елена Тятенкова.

Среди действующих партнеров банкоматной сети — ПСБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, банк «Открытие» и Уральский банк реконструкции и развития.

Подробную информацию по лимитам снятия наличных и другие детали можно уточнить на сайте банка.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCKMMfU

/ Сибирское Информационное Агентство /
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