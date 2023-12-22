А-Клуб стал лучшим банком и лучшим брендом в индустрии private banking и wealth management

А-Клуб стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2023 «Лучший российский банк для состоятельных клиентов за 15 лет», подтвердив свой ведущий статус. Кроме того, А-Клуб получил награду как лучший бренд в индустрии private banking и wealth management.

«Для А-Клуба это — почетная награда и ценное признание. Все эти годы мы предлагаем клиентам лучший сервис, но 2023 стал особенно заметным с точки зрения нашего развития и роста. Мы внедрили ряд современных и технологичных решений для клиентов — в их числе цифровые финансовые активы (ЦФА). Этот инструмент пользуется активным спросом — объем выпущенных А-Клубом продуктов ЦФА — уже более 20 миллиардов. Мы видим, как растет лояльность и доверие клиентов к бренду, и это в том числе благодаря новым креативным коллаборациям нашего символа — черной резиновой уточки. Мы активно развиваем партнерство: так, наши lifestyle-инициативы с проектом Great List вышли на новый уровень развития. Все эти достижения — результат слаженной работы нашей профессиональной команды», — поделилась руководитель А-Клуба Алина Назарова.

А-Клуб — закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.

Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.