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Продажи валютной выручки экспортерами могут достигнуть 100%

Указ президента о продаже оказал влияние на рост объема, но это не единственный из факторов, сообщила в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», – говорит Набиуллина.

Похожие показатели последний раз наблюдались в марте 2023 года – 98%, следует из статистики Банка России.

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Напомним, что 14 декабря прошла совмещенная прямая линия и итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Комментируя ситуацию с динамикой рубля, президент подчеркнул, что курс национальной валюты является плавающим, зависит от рыночных условий, в частности, цен на экспортные товары, а также растущего внутреннего спроса.

«Впрочем, на наш взгляд, более важным является другое высказывание президента: о том, что роль в стабилизации курса сыграл указ о репатриации валютной выручки, который, однако, носит временный характер. Таким образом, в очередной раз акцентируется внимание на том, что текущие меры вряд ли будут продлеваться, – это фактор в пользу дальнейшего ослабления национальной валюты», – говорит аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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