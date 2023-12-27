«Планируем серьёзно расширить автопарк» – Виктор Захаров, Сервико

Грандиозным вызовом 2023 года стали кадры, людей больше не становится, их становится только меньше, заявил в интервью SIA.RU основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Он рассказал о знаковых событиях уходящего года и поделился планами на 2024.

О 2023: Удалось реализовать несколько больших проектов

– 2023-й был не из лёгких, но и не сказать, чтобы очень сложный. Не такой, как 2020-й, когда случился ковид. Для нашего бизнеса этот год был достаточно успешным: мы развивались, не стояли на месте, хотя глобального шага вперёд не было. Компания отметила 30-летие, а это значимая веха в истории.

У нас получилось реализовать несколько больших проектов, которые мы и планировали. Реализовали большой социальный проект с областной детской клинической больницей и доктором Юрием Козловым. Попросили своих друзей, партнеров «Сервико» принять участие в нашем проекте «Благотворительность вместо сувениров». И смогли приобрести оборудование для областной детской больницы. Уже проводятся операции. Это здорово!

Что касается спорта, мы с партнерами создали в микрорайоне Солнечный новое спортивное пространство – построили современный роллердром и мини-футбольную площадку с искусственным покрытием. За это большое спасибо нашим партнерам – Московской пивоваренной компании и проекту Gorilla Energy, а также иркутским компаниям Востсибстрой и Солнечный берег. Вместе мы сделали подарок горожанам к дню рождения Иркутска.

А еще одно большое важное событие для города – возвращение большого футбола в Иркутск! ФК Иркутск дебютировал на профессиональном уровне и сразу же успешно, заняли третье место во второй лиге чемпионата России.

О кадрах: главная задача – удержать людей

– Год потребовал больше личного участия в управлении компанией, особенно в решении кадровых вопросов, потому что сейчас буквально каждое предприятие испытывает голод именно не на головы, а на руки. Рабочие кадры – это грандиозная проблема, плюс рост зарплат, который нужно каким-то образом обеспечить экономически, и чтобы при этом предприятие не ушло в убыток. Приходилось отвечать на эти вызовы времени, не останавливаясь в развитии бизнеса. А сейчас наша главная задача – даже не как найти людей, а как их удержать, чтобы компания росла дальше. Но я уверен, что мы справимся: у нас всегда всё получалось, и в этот раз получится.

О планах на 2024: Планирую глубоко погружаться в бизнес-процессы

В сфере грузоперевозок мы планируем серьёзно расширить автопарк. И надо будет найти людей, которые будут его обслуживать. Людей больше не становится, а становится только меньше. Поэтому с этими вызовами будем работать и в 2024, планирую глубокого погружаться во все бизнес- процессы.

Но самое главное, чтобы дома – и у меня, и во всех семьях – у всех было все хорошо. Поэтому в 2024 году хочу пожелать всем россиянам, сотрудникам моей компании и себе только положительных эмоций, чтобы тяжелые события, которые сейчас происходят, остановились. И тогда уже можно будет говорить и о бизнесе, и о его динамичном, позитивном развитии.