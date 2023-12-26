Активы, из которых нужно бежать – по версии БКС

Уходящий год был успешным для многих инструментов, однако некоторые имеют признаки пузыря и могут схлопнуться в ближайшие месяцы или даже недели, считают эксперты БКС Мир инвестиций. В ТОП-3 активов, откуда стоит бежать, они включили криптовалюту, новостройки и акции второго и третьего эшелонов.

Криптовалюты

Почти все монеты, завязанные на блокчейн, за 2023 г. удвоились в цене. Эфир против доллара вырос на 90%, биткоин — на 160%. И все это на очень слабых объемах: в разы меньше, чем было в 2020 г. или даже 2021 г.

– Драйверов несколько, и все они очень шаткие. Например, запрет стейблкоинов в ЕС (USDT — конкурент биткоина в плане скрытых переводов), а также ожидания запуска в США спот-фондов (ETF) на монеты и на слабости самого доллара. Риски в монетах сейчас выше обычного. Не первый раз крипта растет на слухах о «легализации» в США. Ранее это приводило к жесткому сливу, когда хайп терял актуальность. Например, в 2022 г. эфир терял до 80% своей стоимости, – поясняют эксперты.

Новостройки

Стоимость новостроек продолжает обновлять максимумы, но в 2023 г. эпицентр ценовой аномалии из Москвы переместился в регионы. Средняя однушка в городах-миллионниках приближается к 5 млн рублей.

– Главный и единственный фактор спроса — это субсидируемые программы. Сейчас это ипотека для молодых семей, ранее скупали в основном по «инвестиционной» программе для новостроек. То есть весь спекулятивный спрос уже выбран. Если вы сможете продать объект с минимальной прибылью — лучше это сделать, пока цены вторичного рынка еще позволяют. При сегодняшних ставках продать кому-либо квартиру в кредит и с минимальным взносом уже не реально. Даже на вкладе деньги будут сохраннее, – резюмируют эксперт БКС.

Малоликвидные акции

Лучше прочих в уходящем году себя показали акции средней и малой капитализации, что идет вразрез с экономикой. Дорогие кредиты и высокие оборонные расходы не на пользу гражданской промышленности.

– Индекс Мосбиржи малой и средней капитализации вырос почти на 60% и в сентябре прибавлял почти 80%, но уже склоняется к даун-тренду. Многие фишки, бывшие лидерами спроса осенью, сейчас растеряли в объемах. Cледует резать позиции в наименее ликвидных, но при этом номинально доходных бумагах. Особенно рискованно оставаться в разного рода региональных электросетях и энергосбытах, которые за год подорожали на 300–900%, – резюмируют эксперты БКС.

Напомним, о признаках надвигающегося пузыря на рынках говорят и другие известные инвесторы и предприниматели. Лопнет «пузырь всего», то есть проблемы возникнут не на отдельных рынках, а сразу на многих. Это коснётся и рынка ценных бумаг, и недвижимости, и биржевых товаров, предупреждают эксперты. Так, британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм прогнозирует, что индекс крупнейших американских компаний S&P 500 может упасть более чем на 50%. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки прогнозирует «величайший крах в мировой истории» и советует отказаться от традиционной стратегии инвестирования 60/40 (60% в акции, 40% в облигации). Тех, кто ее придерживается, он считает пассажирами «корабля дураков».