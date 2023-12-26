Три инвестпроекта Иркутской области получат налоговые льготы в 2024 году

Это проекты РЖД и Иркутской нефтяной компании.

Три инвестпроекта Иркутской области готовятся к заключению инвестиционного соглашения в рамках нового регионального законодательства. Подписание документа даст компаниям доступ к налоговым льготам и позволит получить государственную или муниципальную землю в аренду без торгов.

Проекты Иркутской нефтяной компании и ОАО «РЖД» рассмотрели на итоговом заседании Инвестиционного совета, которое прошло под руководством Председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева.

Напомним, по инициативе Губернатора региона Игоря Кобзева был разработан закон «Об инвестиционной политике в Иркутской области», который регулирует отношения между представителями бизнеса и органов власти при формировании и реализации инвестпроектов в Приангарье. Законопроект приняли на сессии Законодательного Собрания региона 17 мая.

Так, планируется заключение инвестсоглашений по двум проектам Иркутской нефтяной компании в рамках создания газохимического комплекса в Усть-Кутском районе. В этом году ИНК запустила гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в режиме опытного применения. Технология не имеет аналогов в мире. Новый завод стал вторым и крупнейшим в России. Общий объем инвестиций в проект до 2028 года составить более 10 млрд рублей. Второй проект ИНК – строительство завода полимеров, который закроет потребности страны в полимерных материалах. Новый завод будет работать по самым высоким экологическим стандартам. В этот проект будет вложено более 85 млрд рублей, будет создано 1800 рабочих мест.

ОАО «РЖД» реализует проект по строительству многоквартирного жилого дома в Тайшете. Он позволит создать жилищные условия для сотрудников компании, обеспечивающих работу железной дороги в городе. Этот проект становится особенно важен с учетом увеличения мощностей Восточного полигона железных дорог. До 2043 года в проект намерены вложить 200 млн рублей.

– В Иркутской области ведется комплексная работа с инвесторами – для этого мы внедрили элементы регионального инвестиционного стандарта, чтобы это направление развивалось системно и структурно. В области утверждена инвестиционная декларация, принят свод инвестиционных правил, сформирована инвестиционная карта, действует корпорация развития Иркутской области. Также создан инвестиционный комитет под председательством Губернатора, на заседаниях которого мы рассматриваем наиболее острые вопросы инвесторов, с которыми они сталкиваются при реализации проектов, – рассказал Константин Зайцев.