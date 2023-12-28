«Смотрю в будущее без иллюзий. Будет сложно ещё несколько лет» – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate

«Год был напряженным, рынок недвижимости находился в стагнации, но мы не сбавляем обороты и планируем запуск нового загородного проекта», – рассказал в интервью SIA.RU руководитель девелоперской компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов. Фото А. Федорова

– 2023 год был для нас многозадачным, очень динамичным, я бы сказал напряженным. Строительство нового загородного посёлка, в «Кандинском» построена целая улица, допродажи домов и участков в «Патроны Парк». Там же благоустройство, ремонт дорог, запуск работы сервисной компании. Подготовка к новому проекту. Рынок недвижимости стагнировался, при этом мы почти не сбавляем обороты. Приходится принимать много антикризисных решений.

Запомнился год сложной экономической ситуацией, интересом к нашим посёлкам клиентов из других регионов России. В моей личной жизни – путешествием по Карелии и Байкалу и тем, что мы достроили свой дом в «Патроны Парк». Надеюсь, что в 2024 году смогу в него въехать.

Предпочитаю смотреть в будущее без иллюзий. Понимаю, что будет сложно ещё несколько лет. При этом мы планируем запуск нового проекта, нового посёлка. Начали подготовку к выставке «Свой Дом Экспо», которая состоится в посёлке «Кандинский» в сентябре 2024 года. Запроектировали магазин, кафе и спа-центр в «Патроны Парк». Судя по нашим действиям, мы всё же оптимисты. Потому будем загадывать исполнения задуманного. И пусть наши клиенты будут здоровы и живут в довольстве в своем доме в одном из наших поселков.