Названы пять иркутских школ, в которых будут обучать управлению беспилотниками

В школах Иркутска появятся дополнительные занятия по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Обучение будут проводить в пяти учреждениях областного центра: № 11, № 19, №, 21, № 39 и образовательный комплексе «Лесной». В некоторых из них уже функционируют инженерные классы, сообщает пресс-служба мэрии.

Внедрять такие курсы по всей России планируют в 2024 году. Идею поддержал президент страны Владимир Путин.

– Средства на оснащение учебных заведений оборудованием выделит Министерство просвещения Российской Федерации. Соответствующий указ уже поступил в департамент образования администрации города. Безусловно, поддерживаем эту инициативу. Операторы беспилотников сейчас очень востребованы. Создание специальных кабинетов поможет детям освоить азы этой профессии, – пояснил мэр Руслан Болотов.