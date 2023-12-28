Новости

Названы пять иркутских школ, в которых будут обучать управлению беспилотниками

Читайте также:

Шойгу сообщил о планах увеличить численность армии до 1,5 млн
20 декабря 2023
По 200 тыс. рублей выплатят всем мобилизованным из Иркутской области
27 ноября 2023

В школах Иркутска появятся дополнительные занятия по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Обучение будут проводить в пяти учреждениях областного центра: № 11, № 19, №, 21, № 39 и образовательный комплексе «Лесной». В некоторых из них уже функционируют инженерные классы, сообщает пресс-служба мэрии.

Внедрять такие курсы по всей России планируют в 2024 году. Идею поддержал президент страны Владимир Путин.

– Средства на оснащение учебных заведений оборудованием выделит Министерство просвещения Российской Федерации. Соответствующий указ уже поступил в департамент образования администрации города. Безусловно, поддерживаем эту инициативу. Операторы беспилотников сейчас очень востребованы. Создание специальных кабинетов поможет детям освоить азы этой профессии, – пояснил мэр Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (386)


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
«2023 год был непростым для всех застройщиков» – Кристина Яковенко, «Хрустальный»
«2023: cначала девальвация, а потом поднятие ставки» – Антон Кондратьев, «Горизонт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес