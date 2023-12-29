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ПСБ опубликовал график работы офисов в праздничные дни

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30 декабря, в субботу, ряд офисов банка в Москве, Московской области и в региональных отделениях будут работать по сокращенному графику.

31 декабря, в воскресенье, обслуживание клиентов банка в Москве, Московской области и в региональных отделениях не производится.

1-2 января обслуживание клиентов банка в Москве, Московской области и в региональных отделениях не производится.

3 января офисы банка в Москве и Московской области не работают, часть региональных отделений будет открыта в режиме сокращенного дня.

4-6 января ряд московских и региональных отделений будет работать по сокращенному графику.

7 января обслуживание клиентов банка в Москве, Московской области и в региональных отделениях не производится.

8 января офисы банка в Москве и Московской области не работают, часть региональных отделений будет открыта в режиме сокращенного дня.

Информацию о времени работы конкретных офисов вы можете уточнить на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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