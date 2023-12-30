Ухажер-мошенник обманул иркутянку почти на 2 млн рублей

37-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенника, который вошел к ней в доверие посредством любовной переписки. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что женщина познакомилась с кавалером в начале ноября в специальном приложении. Они обменялись номерами телефонов и начали активно переписываться, затем созваниваться, а после аферист поведал подруге о своей профессиональной деятельности – торговле на бирже.

Обманщик рассказал о якобы преимуществах этой работы и убедил женщину начать «получать пассивный доход» таким способом. Иркутянка согласилась на предложение друга, после чего с ней связался «инвестиционный менеджер».

Под руководством собеседника горожанка установила специальные программы. Поначалу сделки были неудачными, после чего женщина попросила вывести деньги, что ей позволили сделать. Доверившись своим новым друзьям еще больше, жительница Приангарья взяла кредиты на 1,7 млн рублей и перевела на указанные счета. После этого ее доход начал расти, однако средства вывести уже не удалось. Осознав это, иркутянка поняла, что нарвалась а аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.