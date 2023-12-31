Озвучен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Иркутской области

Синоптики озвучили прогноз погоды на ночь с 31 декабря на 1 января – в этот период в Приангарье будет довольно тепло, следует из данных регионального гидрометцентра.

В частности, в городе Иркутске в темное время суток ожидается температура –13…–15 градусов, в светлое – около –5…–7. Кроме того, прогнозируются отсутствие осадков и юго-восточный ветер.

По области будет прохладнее – ночью ожидается –12…–17 градусов, днем – около –4…–9, на западных и северных территориях возможен небольшой снег, а также ветер с порывами до 14 м/с.