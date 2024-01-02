Парк благоустроили в Шелехове

Объект находится в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина.

В «Шелехов Парке» благоустроили аллеи, сделали тротуары и велодорожки, проложили маршруты для скандинавской ходьбы. Установили различные малые архитектурные формы, спортивные площадки для детей и взрослых, скейт-парк, трибуны волейбольной площадки, камеры видеонаблюдения. Отремонтировали летнюю сцену и сделали для нее освещение.

«Благодаря помощи инвестора в парке появилась детская площадка из экологического каучука. Даже зимой этот парк выглядит достойно, уверен, в теплое время года здесь с удовольствием будут собираться жители и гости города», – сообщили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Напомним, что парк победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На работы пошли средства федеральной субсидии по нацпроекту «Жилье и городская среда», деньги из областного и муниципального бюджетов. Кроме того, подключились инвесторы.