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13 детей родилось в Иркутской области в новогоднюю ночь

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Семь мальчиков и шесть девочек. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

В областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы появилось на свет три мальчика, еще по одному в Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице, Областной больнице №2 (Усть-Ордынский) и Иркутском городском перинатальном центре.

Две девочки родились в Братске и по одной в Иркутской МСЧ ИАПО, Иркутском городском перинатальном центре, Шелеховской и Усть-Кутской районных больницах.

«Новогодняя ночь для молодых мам прошла спокойно, благодаря четкой и профессиональной работе медицинских работников. Желаю новым жителям Приангарья и их мамам крепкого здоровья», – прокомментировал и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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