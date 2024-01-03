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Ухудшение погоды спрогнозировали в Иркутской области

Погода в ближайшее время ухудшится в Иркутской области – ожидаются сильные ветер и снег. Об этом предупредили региональные власти.

«Днем 3 января в западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-17 метров в секунду, метели, в горах Южного Прибайкалья – сильный снег», – говорится в сообщении.

В настоящее время на автомобильных дорогах федерального значения работает свыше 130 единиц техники, на региональных трассах – более 20. Израсходовано более тонны противогололедного материала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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