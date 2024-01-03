Вылеты из Иркутска в Красноярск и Москву задержали более чем на 5 часов

Два самолета сегодня не улетели вовремя из аэропорта в Иркутске в два населенных пункта – Красноярск и Москву. О причинах произошедшего рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Рейс в Красноярск авиакомпании «Россия » задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна. Рейс же перевозчика «Уральские авиалинии» по маршруту Иркутск – Москва не состоялся вовремя в связи с технической неисправностью.

Общее время задержки вылетов составило свыше 5 часов. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.