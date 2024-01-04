Иркутянин запустил ракету в многоквартирный дом: есть пострадавший

Пиротехническое устройство попало в квартиру на улице Маршала Конева в Свердловском округе Иркутска. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В одно из отделений МВД обратилась местная жительница. Она пояснила, что днем 31 декабря в ее квартиру с улицы залетела сигнальная ракета. В результате – повредилась кухня. Кроме того, во время инцидент пострадал 32-летний владелец жилища.

Виновник происшествия установлен – им оказался 26-летний молодой человек. Он самостоятельно пришел в полицию и рассказал об инциденте, а также принес оставшиеся пиротехнические устройства.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, оцениваются вред здоровью и материальный ущерб.