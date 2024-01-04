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Массовая авария произошла в центре Иркутска: столкнулись четыре автомобиля

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла накануне Иркутска неподалеку от Музыкального театра. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Вчера в дневное время  на улице Седова в ДТП попали Subaru Forester, Mazda CX-5, Mitsubishi Lancer и Toyota Hilux. Как выяснили инспекторы ДПС, водитель Subaru не убедился в безопасности поворота при выезде со второстепенной улицы, после чего произошла цепочка столкновений.

В результате аварии пострадала 9-летняя пассажирка Mazda – в девочки зафиксирован перелом грудины, она госпитализирована.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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