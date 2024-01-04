Туристы попали в пургу при спуске с пика Черского в Иркутской области

Туристическая группа попала в пургу в горах Хамар-Дабана – была развернута спасательная операция, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Пять туристов-любителей при спуске с пика Черского попали в пургу и попросили о помощи в эвакуации. Все члены группы обнаружены и доставлены на турбазу. Медицинская помощь не потребовалась», – пояснили власти.

В настоящее время непогода наблюдается на разных территориях Иркутской области. Фиксируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.

Вчера на большей части территории региона также действовал холодный фронт – кое-где выпали сильные осадки до 15 мм.