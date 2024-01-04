Новости

Туристы попали в пургу при спуске с пика Черского в Иркутской области

Туристическая группа попала в пургу в горах Хамар-Дабана – была развернута спасательная операция, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Пять туристов-любителей при спуске с пика Черского попали в пургу и попросили о помощи в эвакуации. Все члены группы обнаружены и доставлены на турбазу. Медицинская помощь не потребовалась», – пояснили власти.

В настоящее время непогода наблюдается на разных территориях Иркутской области. Фиксируется усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.

Вчера на большей части территории региона также действовал холодный фронт – кое-где выпали сильные осадки до 15 мм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
«Планируем серьёзно расширить автопарк» – Виктор Захаров, Сервико
«Год запомнился движением курсов валют и ростом ключевой ставки» – Юлия Кальвина, Сбер
«Стойкость нашей экономики вызывает гордость» – Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес