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Житель Иркутской области выиграл миллион рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Иркутской области.

Всего в Иркутской области было приобретено 154 246 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными. Суммарно жители региона выиграли 29 136 700 рублей. При этом один счастливчик из Иркутской области стал лотерейным миллионером. Победитель пока не обратился за выигрышем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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