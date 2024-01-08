Иркутская область за 2023 год выдала бизнесменам кредиты почти на миллиард рублей

Правительство Иркутской области подводит итоги 2023-го. Согласно данным властей, за прошлый год региональный Фонд микрокредитования выдал предпринимателям 363 займа на общую сумму 965,9 млн рублей, следует из сведений кабмина Приангарья.

Эти деньги бизнесмены направляли на создание и выпуск новых товаров, развитие туризма, производства, строительной отрасли и сельского хозяйства. Средний размер процентной ставки в фонде составляет 5,42 % годовых.

Стоит отметить, что микрофинансовая организация Приангарья является лидером России по выдаче займов с помощью цифровой платформы МСП.РФ – на ней в 2023 году было оформлено 90 займов в общем на сумму, равную почти 308 млн рублей.