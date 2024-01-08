Большинство иркутян в 2023 году совершали безрассудные покупки

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активных жителей Иркутска о безрассудных покупках. Результаты есть у SIA.RU.

Только 26% иркутян в 2023 году таковых не совершали, остальные признались в обратном. В частности, 14% ругают себя за спонтанные и необдуманные покупки, 12% – за отношения, 10% – за ремонт, 8% – за путешествия. По 5% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек.

Столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом, по 2% респондентов пожалели об оформлении кредита, смене имиджа, доверии людям, ссорах с окружением. Для 1% чистой воды безрассудством оказался переезд.

Также иркутяне пожалели о покупке домашних животных, отказе от отпуска, потере денег, игре на бирже, разводе.