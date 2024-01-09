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Авария с участием большегруза произошла в Иркутской области: движение ограничено

ДТП произошло сегодня на 164-ом километре дороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Мурино Слюдяского района Иркутской области – водитель SCANIA с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В результате ДТП водитель не пострадал. Полуприцеп остался на полосе дороги в направлении Иркутска. На месте аварии установлены предупреждающие знаки о сужении полотна и ограничении скоростного режима.

Водителям советуют при движении по указанному участку учитывать информацию и снижать скорость.

Поднятие машины запланировано на 12:00 часов  9 января.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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