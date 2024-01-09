Авария с участием большегруза произошла в Иркутской области: движение ограничено

ДТП произошло сегодня на 164-ом километре дороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Мурино Слюдяского района Иркутской области – водитель SCANIA с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В результате ДТП водитель не пострадал. Полуприцеп остался на полосе дороги в направлении Иркутска. На месте аварии установлены предупреждающие знаки о сужении полотна и ограничении скоростного режима.

Водителям советуют при движении по указанному участку учитывать информацию и снижать скорость.

Поднятие машины запланировано на 12:00 часов 9 января.