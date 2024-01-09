Дерипаска предсказывает падение цен на нефть на 20%

Российский миллиардер Олег Дерипаска прогнозирует снижение цен на нефть в 2024 году.

«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», – пишет он в своём Telegram-канале,

Напомним, что решение Саудовской Аравии резко снизить цены на свою нефть с поставкой феврале обрушило котировки Brent в понедельник, 8 января. Рынок напугало, что крупнейший в мире экспортер нефти испытывает проблемы с продажей своего сырья несмотря на то, что ключевые члены альянса ОПЕК+ договорились о сокращении добычи в январе.

Ранее Олег Дерипаска предупреждал о непростых временах для российского бизнеса в 2024 году. Это будет связано, по его словам, со снижением цен на биржевые товары.

«Несмотря на настойчивые попытки российского бизнеса всё лето пообсуждать с финансово-экономическими властями эти и другие грядущие проблемы, у нас этого не произошло, а значит в течение следующих девяти месяцев (и это как минимум), когда будет наблюдаться падение мировых цен на сырьевые товары, и отсутствие хорошего спроса в дружественных странах, Русскому бизнесу придётся ой как несладко – как частному, так и Газмясу», – считает Олег Дерипаска.

По мнению предпринимателя, федеральному бюджету также «придётся затянуть пояса».