«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м

2023 год оказался весьма удачным для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. 49% предпринимателей (опрос проводился hh.ru) признали: он был лучшим за последние три года. Выручка растёт, загрузка отелей и ресторанов – на самом высоком уровне. Но все ли так гладко в отрасли? С чем связано оживление рынка и какие вызовы стоят перед компаниями, портал SIA.RU узнал у экспертов.

«Отели, рестораны – везде рост»

2023 год, действительно, стал успешным для гостинично-ресторанного направления, подтвердили участники регионального рынка.

– Если сравнивать с 2022-м, загрузка в отелях выросла на 10-15%, – рассказали в Ассоциации «Байкальская Виза» (входят четыре отеля и 10 ресторанов). – Выручка за проживание увеличилась на 25-30%. Рестораны также показали впечатляющую динамику: средний чек увеличился на 15%, количество гостей – в среднем на 10%.

О росте выручки говорит и Павел Поляков, генеральный директор компании «Альянс Ресторанс», отеля Sayen 4*, председатель Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров.

– 2023 год был хорош. Выручка в наших ресторанах увеличилась на 10-14%. О гостинице хочется сказать отдельно: она показала рост выше рынка. В Sayen 4* останавливаются в основном топ-менеджеры, директора, можно говорить, что рынок восстановился, бизнес-туризм, внутренний туризм оживился.

По словам Павла Полякова, в 2023 году они впервые за 14 лет работы не ощутили сезонности.

– У нас не было провала осенью. Мы как встали летом, в большой сезон, с большой загрузкой, так до сих пор и идём. Высокая загрузка плавно перетекла на новогодние праздники. Еще больший всплеск ожидаем в феврале-марте, когда наступает ледовый сезон на Байкале. Но добавлю всё же ложку дегтя: в 2023 году мы показали впечатляюще результаты – +40% в сравнении с провальным 2022 годом, но, если сравнивать с 2021-м, то этот рост скромнее – +10-14%.

«На корпоративах не экономили»

Еще одним весомым аргументом в копилку положительной динамики отрасли стали предновогодние корпоративы. В декабре 2023 года их отмечали масштабно и громко, заполняемость ресторанов в Иркутске была практически 100%, рассказали в Ассоциации «Байкальская Виза».

Нина Романова, руководитель ресторанного направления Ассоциации, поделилась:

– В целом в 2023 году люди чаще праздновали свадьбы, дни рождения, корпоративы. Вырос средний чек. И этот тренд почувствовали абсолютно все игроки ресторанной индустрии в Иркутске.

Павел Поляков говорит, что последний раз такое оживление было в декабре 2019-го. С 2020-2022, сначала из-за пандемии, потом из-за СВО, большие компании сильно «резали» бюджеты на мероприятия.

– В этом году, несмотря на историю с Ивлеевой, закручивание гаек в плане консерватизма, большие корпорации выделяли бюджеты на проведение новогодних праздников. Спрос был достаточно серьёзный. Это отразилось на всех участниках рынка, ценник подняли и ведущие, и группы.

«Отрасль восстанавливается»

Говоря о причинах оживления рынка, эксперты «Байкальской визы» отмечают: положительная динамика рынка была предсказуема. По словам экспертов, одномоментно на отрасль оказали позитивное влияние сразу несколько факторов.

– В 2020-2021 гг. ресторанно-гостиничное направление сильно пострадало из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году из-за геополитической обстановки Россия столкнулась с изменениями во внешнем и внутреннем туризме, что тоже негативно сказалось на отрасли. К 2023 году коронавирусные ограничения полностью исчерпали себя. А сложности с выездом за границу позитивно повлияли на всплеск внутреннего туризма: россияне оказались в какой-то степени вынуждены тратить деньги внутри страны, охотно посещали кафе и рестораны, путешествовали по России. Отсюда и впечатляющая динамика. По сути отрасль только начала восстанавливаться после предыдущих трех сложных лет.

Павел Поляков связывает общий рост отрасли и с тем, что денег в экономике стало больше.

– Питание вне дома всегда коррелирует с денежной массой, с доходом граждан, а зарплаты растут.

«Инфляция вызывает опасения»

Главными вызовами для индустрии, по словам экспертов, в 2023 году стали высокая инфляция и острый дефицит кадров.

– Работать некому. Все рублём пытаются перекупить специалистов. Рынок гибкий, как сообщающийся сосуд: если в одном месте платят больше, все остальные отрасли вынуждены подстраиваться. Мы тоже поднимали зарплату, дважды за 2023 год, думаю, что будем поднимать и в этом, – подчеркивает Павел Поляков.

Всё это говорит о высоких темпах инфляции. По подсчётам эксперта, 10 самых ходовых товаров в ресторанном бизнесе за год выросли в цене на 30-33%.

– Приятно осознавать, что отрасль растёт, выручка растёт, но радоваться рано, я всегда смотрю на конечные результаты – на прибыль. Хорошо, если она останется на том же уровне. А пока всё дорожает, инфляция дикая. Одно успокаивает: для ресторанного бизнеса, где короткий цикл – купил-сделал продукт-продал, – это не так страшно, как для тех, кто играет вдолгую, – резюмирует Павел Поляков.