Новости

Иркутским работодателям не хватает курьеров

Спрос в образовании не восстановился. Эксперты hh.ru проанализировали активность работодателей из Иркутской области в 2023 году.

По итогам двенадцати месяцев 2023 года, объем предложений о работе в Иркутской области вырос на 28% относительно 2022 года. Для сравнения, в целом по России рост вакансий год к году составил +36%. Таким образом, рынок труда полностью отыграл провал в активности работодателей, который произошел в 22-м году.

При этом среди топ-15 наиболее крупных с точки зрения спроса на персонал профессиональных сфер в Иркутской области, самый большой прирост числа вакансий зафиксирован для административного персонала и курьеров (+51% в 2023 году относительно 2022).

Читайте также:

В Хабаровске построят крупный распределительный центр для федерального ритейлера
11 января 2024
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
11 января 2024

Кроме того, заметно выросла потребность работодателей в синих воротничках. В частности, объем вакансий для водителей и машинистов увеличился на 31% по сравнению с 2022 годом, для рабочего персонала – на 28%, для мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей – на 44%, для строителей – на 18%, для специалистов из сферы производства – на 14%. По итогам года, именно специалисты рабочих специальностей стали самыми востребованными в Иркутской области, на них приходится 29% от всех предложений о работе в регионе.

Среди специалистов, в которых также значимо выросла потребность в прошедшем году: руководители и управленцы (+46%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (+36%), HR-специалисты (+35%), работники розничной торговли (+31%), а также кадры ресторанно-гостиничного направления (+30%).

По итогам 2022 года снижение числа вакансий произошло лишь в двух направлениях – образование (-2%) и сферы безопасности (-6%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1350)


Реклама на сайте

АВТО
«Рынок столько не переварит». Эксперт – о затоваривании авторынка
Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69%. Что дальше?
Склады затоварены. Стоит ли ожидать снижения цен на новые автомобили?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес