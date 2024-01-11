Иркутским работодателям не хватает курьеров

Спрос в образовании не восстановился. Эксперты hh.ru проанализировали активность работодателей из Иркутской области в 2023 году.

По итогам двенадцати месяцев 2023 года, объем предложений о работе в Иркутской области вырос на 28% относительно 2022 года. Для сравнения, в целом по России рост вакансий год к году составил +36%. Таким образом, рынок труда полностью отыграл провал в активности работодателей, который произошел в 22-м году.

При этом среди топ-15 наиболее крупных с точки зрения спроса на персонал профессиональных сфер в Иркутской области, самый большой прирост числа вакансий зафиксирован для административного персонала и курьеров (+51% в 2023 году относительно 2022).

Кроме того, заметно выросла потребность работодателей в синих воротничках. В частности, объем вакансий для водителей и машинистов увеличился на 31% по сравнению с 2022 годом, для рабочего персонала – на 28%, для мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей – на 44%, для строителей – на 18%, для специалистов из сферы производства – на 14%. По итогам года, именно специалисты рабочих специальностей стали самыми востребованными в Иркутской области, на них приходится 29% от всех предложений о работе в регионе.

Среди специалистов, в которых также значимо выросла потребность в прошедшем году: руководители и управленцы (+46%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (+36%), HR-специалисты (+35%), работники розничной торговли (+31%), а также кадры ресторанно-гостиничного направления (+30%).

По итогам 2022 года снижение числа вакансий произошло лишь в двух направлениях – образование (-2%) и сферы безопасности (-6%).