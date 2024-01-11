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Названы схемы мошенничества при разблокировке активов

Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. Такие объявления массово распространяются в интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей, выявил Банк России.

Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере.

Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России.

Регулятор вносит информацию о нелегальных компаниях в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Их сайты подлежат блокировке.

Инвесторам рекомендуется быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте Банка России, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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