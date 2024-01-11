Эксперт АТБ принял участие в создании сборника РАН по финансовой грамотности

Доклад руководителя направления управления методологии бизнес-процессов Азиатско-Тихоокеанского банка Максима Семова вошел в сборник материалов по финансовой грамотности. Он издан Научно-консультативным советом по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества отделения общественных наук Российской Академии Наук.

Доклад Максима Семова посвящен вопросам противодействия мошенничеству и вопросам повышения финансовой грамотности молодежи, представители которой не только все чаще становятся жертвами мошенников, но и вовлекаются в совершение финансовых преступлений.

Эксперт АТБ в своем выступлении сделал акцент на дропах – людях, которые оказывают мошенникам свои услуги. Чаще всего они предоставляют собственную банковскую карту для снятия наличных средств и для транзитных операций.

«Дропы в 95% случаев занимаются тем, что транзитят или обналичивают деньги, которые получены преступным путем», – подчеркнул Максим.

Он также отметил, что к такому виду мошенничества часто привлекаются студенты, которые ищут «легких денег» и верят в безнаказанность.

«Студенты должны понимать, что баснословные доходы дропперов – это рекламная сказка. И надо помнить, что дропы недолго живут свободно, а за некоторые операции предусмотрено даже пожизненное наказание», – уточнил Максим в завершение своего доклада.