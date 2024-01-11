Новости

Байкальский банк получил Благодарность БФ «Дети Байкала» за поддержку акции «Семья вместо подарков»

Акция стала частью проекта «Подари ребенку семью», за время работы которого были созданы видеоанкеты для 1596 детей: из них 49 ребят нашли родителей в 2023 году.

На собранные от неравнодушных людей деньги сотрудники благотворительного фонда изготавливают видеоанкеты детей, оставленных собственными родителями или изъятыми госорганами из семей из-за угрозы жизни и здоровью. Наличие видео-анкеты ребенка-сироты в несколько раз увеличивает его шанс найти здоровую, любящую семью.

«Самое лучшее, что мы можем сделать для детей-сирот – это помочь им найти семью. В декабре 2023 года наш фонд “Дети Байкала” традиционно провёл акцию “Семья вместо подарков”, благодаря которой удалось собрать средства для создания анкет для 40 детей-сирот из Иркутской области. Мы очень признательны нашим друзьям из Байкальского банка, которые помнят о нас и помогают детям встретить любящих родителей», – Гарифулина Гульнара, исполнительный директор БФ «Дети Байкала».

«Мы с радостью поддерживаем работу Благотворительного фонда “Дети Байкала” и признательны за оценку нашего участия в проектах. Наши сотрудники объединяются в общие добрые дела: ходят в детские дома и интернаты, высаживают деревья, чистят парки и леса, помогают брошенным животным. Участие в благотворительных и волонтерских проектах – это возможность для сотрудников компании полнее реализовать себя и научиться новому», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

АВТО
«Рынок столько не переварит». Эксперт – о затоваривании авторынка
Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69%. Что дальше?
Склады затоварены. Стоит ли ожидать снижения цен на новые автомобили?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес