Байкальский банк получил Благодарность БФ «Дети Байкала» за поддержку акции «Семья вместо подарков»

Акция стала частью проекта «Подари ребенку семью», за время работы которого были созданы видеоанкеты для 1596 детей: из них 49 ребят нашли родителей в 2023 году.

На собранные от неравнодушных людей деньги сотрудники благотворительного фонда изготавливают видеоанкеты детей, оставленных собственными родителями или изъятыми госорганами из семей из-за угрозы жизни и здоровью. Наличие видео-анкеты ребенка-сироты в несколько раз увеличивает его шанс найти здоровую, любящую семью.

«Самое лучшее, что мы можем сделать для детей-сирот – это помочь им найти семью. В декабре 2023 года наш фонд “Дети Байкала” традиционно провёл акцию “Семья вместо подарков”, благодаря которой удалось собрать средства для создания анкет для 40 детей-сирот из Иркутской области. Мы очень признательны нашим друзьям из Байкальского банка, которые помнят о нас и помогают детям встретить любящих родителей», – Гарифулина Гульнара, исполнительный директор БФ «Дети Байкала».

«Мы с радостью поддерживаем работу Благотворительного фонда “Дети Байкала” и признательны за оценку нашего участия в проектах. Наши сотрудники объединяются в общие добрые дела: ходят в детские дома и интернаты, высаживают деревья, чистят парки и леса, помогают брошенным животным. Участие в благотворительных и волонтерских проектах – это возможность для сотрудников компании полнее реализовать себя и научиться новому», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.