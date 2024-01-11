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Сибирь стала одним из самых популярных направлений для зимнего туризма

Яндекс Путешествия провели опрос среди россиян и выяснили их предпочтения в зимнем туризме. Оказалось, что 86% опрошенных выбирают направления для отдыха внутри России.

Также эксперты определили самые популярные локации для зимнего отдыха в стране. Кроме Санкт-Петербурга и Москвы россияне выбирают Южный, Центральный и Сибирский федеральные округа.

Полный рейтинг регионов выглядит так:

  • Санкт-Петербург – 33%;
  • Москва – 24%;
  • Южный федеральный округ – 19%;
  • Центральный федеральный округ – 16%;
  • Сибирский федеральный округ – 15%;
  • Приволжский федеральный округ – 13%;
  • Уральский федеральный округ – 12%;
  • Северо-Кавказский федеральный округ – 12%;
  • Северо-Западный федеральный округ – 10%;
  • Дальневосточный федеральный округ – 8%.

По результатам опроса, процент людей, предпочитающих активный зимний отдых (коньки, лыжи, сноуборд и прочее), составил 16%, а пассивный (прогулки, посещение музеев, ресторанов) – 35%. Любителей сочетать активный и пассивный отдых оказалось 49%.

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Среди самых популярных видов отдыха зимой – осмотр природных достопримечательностей (выбор 57% респондентов), экскурсии и пешие маршруты по историческим городам (53%), а также изучение исторических и культурных мест (46%).

Самыми понятными развлечениями в зимних путешествиях респонденты посчитали посещение ледяных пещер и гротов (32% ответов), экологические экскурсии (16%) и «снежную комнату» (10%) – специальные помещения с минусовыми температурами, которые часто функционируют по соседству с саунами и банями.

Оказалось, что этой зимой планируют путешествия около 30% респондентов, 32% хотели бы поехать, но не уверены, что смогут это сделать, а 38% не смогут в силу разных обстоятельств.

Регулярно по России в зимний период путешествуют 19% опрошенных, иногда – примерно 48%, почти никогда – 33%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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