Интерес к работе в сельском хозяйстве вырос у иркутян

Эксперты hh.ru выяснили, в каких профессиональных сферах соискатели из Приангарья стали чаще искать работу в 2023 году, а к каким потеряли интерес.

По итогам двенадцати месяцев 2023 года в целом по России активность соискателей осталась на том же уровне, что и в 2022 году, при этом соискатели из Иркутской области открыли на 9% больше резюме, нежели годом ранее.

За прошедший год заметнее всего у иркутских соискателей вырос интерес к работе в сельском хозяйстве (количество желающих трудоустроиться в этой сфере выросло на 26% по сравнению с 22-м годом), в добыче сырья (+22% активных резюме), стратегиях и инвестициях (+19%), производстве (+17%), медицине и фармацевтике (+18%), строительстве (+16%), а также в IТ (+12%)

«Рост интереса соискателей к трудоустройству в конкретных профессиональных сферах – хороший индикатор для понимания, где работодатели предлагают наиболее конкурентные условия труда, в том числе по заработной плате, и где работа считается престижной и уважаемой в обществе.

Обязательный фокус внимания для компаний, которые чувствуют сейчас нехватку персонала – продвижение профессий среди молодежи. В ситуации дефицитного рынка труда, бизнесу нужно брать эту задачу в свои руки», – комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Напротив, соискатели реже стали рассматривать работу в розничной торговле (-11% активных резюме в 2023 году относительно 2022), в сфере продаж (-6%), бухгалтерии и финансах (-5%).

При этом, самой востребованной работой среди трудоспособного населения Иркутской области по итогам декабря 2023 года остаются профессии из сферы «Рабочий персонал» (21% соискателей из региона ищут работу в этом направлении), «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание», «Транспорт, логистика, перевозки» (по 17%) и «Строительство, недвижимость» (15%).